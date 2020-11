von Anita Reichart

Sich um ältere Leute zu kümmern, ist für sie eine Herzensangelegenheit. Und nachdem Christina Suppanz nun in ihrem Beruf als Physiotherapeutin aus gesundheitlichen Gründen etwas kürzer treten muss, bedeutet dies für sie, dass sie ihre Zeit etwas besser einteilen kann.

Freier in ihren Entscheidungen

„Somit bin ich etwas freier in der Entscheidung, was ich tue, und in welchem Umfang. Das ist eine Situation, die ich sehr genieße“, erzählt die Mutter zweier erwachsener Kinder. Nach wie vor sei die Physiotherapie ein wichtiger Teil ihres Lebens: wenn auch in geringerem Umfang als vorher und nun in ihrer Privatpraxis in Wolterdingen und ebenfalls in geringem Umfang in Form von Hausbesuchen, fügt sie an.

Doch was hat sie nun vor mit der ihr nun zur Verfügung stehenden Zeit? „Von meinem Wesen her bin ich Therapeutin und „Dienstleister“. Mein Herz schlägt für die Schwachen“, sagt sie. Sie schaue dorthin, wo sich Lebenssituationen verändern, egal aus welchen Gründen. In ihrem Fall seien das natürlich am ehesten die Veränderungen aus gesundheitlichen Gründen. „Und ich schaue immer nach vorne. Es geht immer wieder weiter“, fügt sie an. Das habe sie aus ihren vielen Begegnungen mit Patienten und eben auch den Senioren und deren Angehörigen gesehen und gelernt.

Allerdings sehe sie auch die Schwierigkeiten, die es in der Pflege zu Hause zu bewältigen gibt. Auch wenn die ambulante Versorgung funktioniert, bleibe doch vieles an den Angehörigen hängen. Oft pflegt der knapp 80-jährige Partner oder die Partnerin seinen ebenso alten Anhang. „Wie soll das immer gehen? Auch jüngere Angehörige sind nicht immer aus den verschiedensten Gründen in der Lage diese Pflege zu übernehmen“, weiß die 61-Jährige.

Teilweise zahlen die Krankenkassen

Und hier sieht die Wolterdinger Ortschaftsrätin die Notwendigkeit, vielleicht eine Anlaufstelle zu installieren, dass auch mal stundenweise eine Entlastung möglich wird. Es gebe diese Institutionen bereits. Sogenannte Betreuungskräfte, deren Arbeit auch teilweise von den Krankenkassen gezahlt würden. Dies sei auch gut so, betont sie. Momentan absolviert die in Nordrhein-Westfalen geborene Wolterdingerin einen solchen Lehrgang, den sie in den nächsten Wochen abschließen wird.

Auch wenn in Wolterdingen durch Familienangehörige noch viel abgedeckt werden kann, bleibe das sicher nicht für alle Zukunft, ist sich Christina Suppanz sicher. Am Anfang steht jeder für sich alleine, und muss erst mal lernen, wo, wie, was zu organisieren ist. Es gibt Pflegestützpunkte und die Krankenkassen. Trotzdem sehe sie oft eine Hilflosigkeit und auch Überforderung – und da möchte sie gerne zur Seite stehen. Tipps geben, unkompliziert helfen und durch ihr Fachwissen auch Tipps für den Alltag geben.

Vielleicht ein Wandertag?

„In Wolterdingen haben wir keine soziale Wüste. Aber im Bereich Pflege von Angehörigen sehe ich in viele hilflose Gesichter – und dafür möchte ich mich hier einsetzen“, betont sie. Gerne würde die redselige und innere Ruhe ausstrahlende Frau auch einen Wandertag ins Leben rufen. Auch beim Altennachmittag möchte sie sich einbringen. Doch „ Die bisherigen Aktivitäten wolle sie von Herzen und mit Rat und Tag unterstützen. „Ich hänge mich gerne an den Wagen an und helfe mit schieben“, schließt sie.