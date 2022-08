von Lutz Rademacher

Personalwechsel in der Saatschule Hubertshofen: Nach über 42 Jahren ist Priska Eckert im Alter von 78 Jahren im Frühjahr in den Ruhestand gegangen. Sie wird nun von Sigrid Zehl abgelöst, die sich künftig zusammen mit Beatrix Fahl um den Baumnachwuchs für den Hubertshofener Wald kümmert. Wer glaubt, dass die Arbeit mit jungen Bäumen in der Saatschule eine Männerdomäne ist, der irrt.

Priska Eckert ist dafür das beste Beispiel. Nachdem sie in einem Betrieb in Bubenbach gearbeitet hat, wechselte sie 1979 in die Saatschule, die damals noch von Erich Fesenmeyer, dem Vater des heutigen Revierförsters Hans-Peter Fesenmeyer, geleitet wurde.

Sie hatte einen Teilzeitjob gesucht, denn die heimische Landwirtschaft und die Pflege ihres Vaters nahmen viel Zeit in Anspruch. Damals waren noch vier weitere Frauen im Wald beschäftigt. Später waren es dann drei, irgendwann habe die Stadt dem Förster nur noch zwei Stellen genehmigt.

Frauen in der Forstarbeit

Die Mitarbeit von Frauen im Wald begann mit der geregelten Forstwirtschaft Anfang des 19. Jahrhunderts. Im Frühjahr und Herbst wurden sie für die Bodenbearbeitung, die Verjüngung des Waldes und das Reinigen der Kulturen angeworben. Geschätzt wurde ihre sorgfältige Arbeitsweise bei geringen Lohnkosten. Besonders viele Frauen waren in den beiden Weltkriegen im Wald eingesetzt, weil sie die fehlenden Männer ersetzen mussten.

Was sind Kulturfrauen? Nachdem die Alliierten in Deutschland nach den Zweiten Weltkrieg große Flächen im Zuge der Reparationshiebe abgeholzt hatten, wurde die Aufforstung 1945 bis 1948 hauptsächlich von Frauen betrieben. Im Gegensatz zu den sogenannten Trümmerfrauen entstand der Begriff Kulturfrauen. Gewürdigt wurde diese Leistung vor der Währungsreform auf der Rückseite der 50-Pfennig-Münze, die eine Eichenpflanzerin zeigt.

Anfang der 1950er Jahre standen in Baden-Württemberg 13.000 Waldarbeiterinnen 14.500 Waldarbeitern entgegen. Der Anteil sank dann stetig. Gründe hierfür sind die Technisierung, Rationalisierungsmaßnahmen und die Verlagerung der Tätigkeiten auf Männer, um diese ganzjährig zu beschäftigen. Zudem sind aufgrund von neuen Waldwirtschaftskonzepten viele Tätigkeiten weggefallen, die traditionell zum Arbeitsspektrum der Frauen zählten.

Und heute?

In der Saatschule werden die kleinen Bäume von den Frauen gepflegt, bevor sie im Alter von etwa acht Jahren in den Wald verpflanzt werden. Die Pflanztöpfe stehen in Zweierreihen im Gras. Anfangs waren es Vierer-Reihen, doch die Bäume dazwischen kamen dann nicht richtig hoch. Vereinzelte Bäume, die eingehen, holen die Frauen heraus und machen die Reihe wieder dicht. So bleiben Schatten und Feuchtigkeit erhalten und es kommt weniger Unkraut.

Die Arbeit der Frauen beginnt mit dem Einpflanzen der Sämlinge in die Töpfe. Dann werden sie im Herbst gewässert, im Frühjahr gedüngt und wenn sich der Boden setzt, wird er aufgefüllt. Und natürlich muss ständig Unkraut gejätet werden und dafür gesorgt werden, dass das Gras auf die Wiese die Bäumchen nicht überwuchert. Eine Arbeit, die in den Rücken geht und auch auf die Knie, wie Priska Eckert berichtet. Eines Tages habe sie sich ein spezielles Kissen gekauft, dann sei es wieder weiter gegangen.

Weiter gehört zu den Aufgaben der Frauen, auf Waldflächen, in denen sich die Bäume selbst ansähen, regelmäßig auszulichten und Waldwege aufzuräumen, wenn der Forst Bäume gefällt hat und diese abgeholt wurden. Das Pflanzen der Bäume selbst und auch das Anbringen von Verbiss-Schutz im Wald erledigen mittlerweile die Fortarbeiter.

Weißtannen bekommen spezielles Erdgemisch

Früher wurden hauptsächlich Weißtannen und Fichten in der Saatschule hochgezogen, die im Boden wuchsen. Teilweise habe man Fichten auch an andere Reviere abgegeben, erzählt Hans-Peter Fesenmeyer. Die Bäume wurden ursprünglich direkt im Boden gezogen.

Die Weißtannen haben immer wieder Probleme gehabt anzuwachsen, so habe sein Vater angefangen, diese in Töpfe zu pflanzen. Mittlerweile werden die Weißtannen eingekauft. Bei Anlieferung kommen die Bäumchen in die Töpfe mit einem speziellen Erdgemisch, dessen Zusammensetzung und Herkunft bei den Fesenmeyers generationsübergreifend weitergegeben wird.

Den Zyklus der Jahreszeiten, das Pflanzen und Jäten in der Saatschule, das gehört nun nicht mehr zu Priska Eckerts täglichen Aufgaben. „Früher war ich Rentner mit Minijob, jetzt bin ich Rentner im Ruhestand“, sagt sie. Ob sie sich freut? Einerseits brauche sie nicht mehr nach der Uhr gehen, andererseits fehle ihr der Kontakt mit den Kolleginnen.

„Ich denke, mir wird die Arbeit Spaß machen,“ freut sich Sigrid Zehl, die in Zindelstein wohnt. Und im Freien zu arbeiten bei Wind und Wetter, das sei sie vom Zeitungen austragen gewöhnt, da habe sie allerdings um drei aufstehen müssen. Diesen Job übernimmt jetzt ihr Mann. Die Arbeit in der Saatschule sei eine verantwortungsvolle Tätigkeit, denn sie sorge künftig dafür, dass kleinen Bäumchen keinen Schaden nehmen.