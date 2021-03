von Lutz Rademacher

Auf einen neuen Spielplatz freuen sich derzeit die Hubertshofer mit ihren Kindern. In der vergangenen Woche hat der Bauhof auf einem städtischen Grundstück unterhalb des Schwimmbads mit der Anlage begonnen. Die Mittel stammen aus dem Etat für Spielplätze der technischen Dienste der Stadt Donaueschingen und wurden dieses Jahr für Hubertshofen freigegeben.

Bereits 2018 hatten die ersten Gespräche stattgefunden, da der Spielplatz neben dem Gasthof Adler in die Jahre gekommen war. Die Geräte waren veraltet und der Platz zugewachsen. Außerdem liegt er auf dem Areal des Pfarrhauses, das die Kirche eventuell verkaufen möchte. Deshalb sah sich die Gemeinde nach einer Alternative um und wurde auf das Gelände zwischen Bolzplatz und Schwimmbad aufmerksam. Es liegt direkt am Wohngebiet Öhmdwiesen, grenzt an die Schwimmbadstraße an und bietet ideale Voraussetzungen.

Hangrutsche, Seilbahn, Trampolin

Das natürliche Gefälle des Geländes wird für eine Hangrutsche genutzt, die derzeit montiert wird. Ebenfalls schon sichtbar sind die Stative für eine Seilbahn. Ferner wird es auf dem Spielplatz ein großes, ebenerdiges Trampolin, eine Doppelschaukel, ein kleines Klettergerüst, ein kleines Spielhaus für die Kinder sowie einen großen Sandkasten, in dessen Zentrum ein Sandbagger steht, geben.

Für die Mütter und Väter sind Sitzgelegenheiten rundum vorgesehen. Die bisher schon dort vorhandene Tischtennisplatte wurde auf eine höhere Ebene Richtung Bolzplatz versetzt. Bis alles fertig ist, wird es mindestens Juni. Sofern die Pandemie es erlaubt, ist eine Eröffnungsfeier in kleinem Rahmen geplant. Der alte Spielplatz am Pfarrhaus wird danach zurückgebaut.

„Ein ganz tolles Gebiet“

Im Mai soll die angrenzende Albin-Vogt-Straße fertiggestellt, die Feuerwehrzufahrt ans Schwimmbad zur Löschwasserentnahme geändert sowie die Parkplätze neu gestaltet. Zur Begrünung werden Bäume und Sträucher gepflanzt. „Es wird ein ganz tolles Gebiet, mit Schwimmbad, Bolzplatz, Spielplatz und einem schönen Parkplatz, da haben wir Sport, Spiel, Freizeit“, freut sich Ortsvorsteherin Monika Winterhalder.