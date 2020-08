Die in Donaueschingen ansässige Regio Plus Gmbh übernimmt die St. Georgener Firma MLH Kunststofftechnik. Damit kann der Betrieb, der sich seit Februar im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung befand, ein neues Kapitel aufschlagen.

Kein Weiterverkauf geplant

Die dahinter stehende Strategie erläuterte Regio-Plus-Geschäftsführer Horst Hall. Es gelte regionale Unternehmen in die Unternehmensgruppe zu integrieren, um mögliche Synergieeffekte nutzen zu können. Momentan liege das Hauptaugenmerk darauf, Kompetenz im Bereich Kunststofftechnik aufzubauen. „Wir wollen in diesem Bereich wachsen“, sagt Horst Hall. Mit dem Kauf des St. Georgener Betriebs sei damit ein erster Schritt getan. „Wir haben hier sehr gute Zukunftsperspektiven.“ Es sei nicht geplant, wie bei anderen Investoren, ein Unternehmen zu kaufen, zu sanieren und dann meistbietend nach zwei bis drei Jahren wieder zu verkaufen. Vielmehr planen die jetzigen Investoren, das St. Georgener Unternehmen langfristig aufzubauen.

Weiter in Kurzarbeit

Die Arbeitsplätze der knapp 50 Angestellten seien gesichert. Auch die Gehälter habe man durchweg bezahlen können. Allerdings müsse man, so erklärt Hans-Peter Haas, weiter auf das Instrument der Kurzarbeit setzen. Der bisherige Geschäftsführer, der künftig als Betriebsleiter fungieren wird, konkretisiert: „Der Grad der Kurzarbeit ist unterschiedlich und beträgt zwischen 20 und 50 Prozent.“

Rechtsanwalt sprach mit mehreren Investoren

Einen Investor zu finden, sei in Zeiten der Pandemie eine Herausforderung gewesen. Das sagt Thorsten Schleich, Rechtsanwalt, der die MLH Kunststofftechnik als Generalbevollmächtigter im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung vertreten hat. Er habe Gespräche mit mehreren Investoren geführt und sei so schließlich zur genannten Lösung gekommen.

Künftig Regio MLH KST GmbH

Mit den bereits genannten Veränderungen wird der Geschäftsbetrieb von der alten Gesellschaft, der MLH technische Kunststoffteile und Formenbau GmbH, auf eine neue übertragen. Sie heißt künftig Regio MLH KST GmbH und übernimmt den Geschäftsbetrieb formal zum 1. September. Die MLH technische Kunststoffteile und Formenbau GmbH wird abgewickelt. 95 Prozent der Anteile gehören künftig dem genannten Investor, fünf Prozent gehen auf Marius Haas, den Sohn von Hans-Peter Haas, über.