Das Arbeitsmodell Homeoffice ist mittlerweile fest in den Unternehmen integriert. Und seit Monaten ein wichtiger Baustein bei der Pandemie-Bekämpfung.

Homeoffice: Was mancher Arbeitnehmer vor Corona lediglich als theoretische Arbeitsform kannte, ist seit Monaten in aller Munde. Wir haben bei zwei Firmen in Donaueschingen nachgefragt, wie sie diese Dynamik erleben und wie sie das mit dem Heimbüro