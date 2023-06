Im Sommer summt und brummt es im Eingangsbereich der Alten Hofbibliothek in Donaueschingen. Scheint die Sonne hell und warm, dann kann man die eifrigen Arbeiterinnen beim An- und Abflug gut beobachten. Man muss nur den Kopf in den Nacken legen.

Im Torbogen haben sich Bienen eingenistet. Wann genau das war, darüber wird spekuliert. Sicher ist nur, es muss vor langer Zeit gewesen sein. „Sie sind schon immer hier“, sagt Felix Banthien. Er und seine Frau Eveline sind die Eigentümer und haben das Gebäude 2011 aufwendig sanieren und umbauen lassen.

Für das Ehepaar war dabei klar, die Bienen dürfen bleiben, zumal sie in einer Belüftungsöffnung eines Zwischenbodens hausen, der bei der Sanierung nicht angetastet wurde.

Seit fast 100 Jahren soll es schon Bienen im Eingangsbereich der Alten Hofbibliothek geben. So weit reichen die Erinnerungen von Zeitzeugen zurück. | Bild: Fröhlich, Jens

„Und es wurde noch nie jemand gestochen“, erzählt Eveline Banthien weiter. Auch Lucia Augstein, die seit 2017 in der „Alten Hofbibliothek“ arbeitet und jetzt die Geschäftsführung dort übernommen hat, kann sich an keinen Zwischenfall erinnern, und das, obwohl an Wochenenden bei Veranstaltungen regelmäßig viele Gäste ein- und ausgehen würden.

Eine Donaueschinger Redewendung

Wie lange die Geschichte der Bienen zurückreicht, können aber weder die Eigentümer noch Lucia Augstein genau sagen. Eine Nachfrage dazu bei Jörg Martin, Archivar des Fürstlich Fürstenbergischen Archivs, brachte ebenfalls kein Licht ins Dunkel. Ihm seien keine Erwähnungen des Bienenvolkes in alten Schriften bekannt, die auf deren lange Geschichte hindeuten würden.

VS-Villingen Was jeder daheim gegen das Insektensterben tun kann Das könnte Sie auch interessieren

Und auch sein Vorgänger Andreas Wilts, der über 20 Jahre für die Archivbestände des Adelshauses verantwortlich war, damals auch tatsächlich noch im Gebäude der Alten Hofbibliothek, konnte keine konkreten Hinweise auf die Geschichte der Bienen geben. Nur so viel: Als er 1995 die Stelle angetreten hatte, da sei das Bienenvolk schon da gewesen. Knapp 30 Jahre zurück ist die Geschichte damit belegt.

Aber geht da noch mehr? Stadtführerin Martina Wiemer ist überzeugt und gibt weitere Hinweise. Das Bienenvolk ist bei ihr fester Bestandteil der Führungen. Ihren Zuhörern erzählt sie dabei von einer Redewendung: „So lange Bienen in der Krone leben, geht es Donaueschingen gut.“ Doch woher stammt dieser Satz?

Die Bienen der Alten Hofbibliothek Video: Fröhlich, Jens

Erinnerungen reichen fast 100 Jahre zurück

Der Donaueschinger Architekt Lukas Gäbele geht davon aus, dass es sich um eine alte, mündliche Überlieferung handelt. 2011 hatte sein Architekturbüro die Sanierung und den Umbau des Gebäudes übernommen. Er kennt das Gebäude wie kein anderer.

Dabei habe man versucht, die Bienen nicht zu stören und ihr Zuhause immer zugänglich zu halten. So wurde zum Beispiel ein Zugang zum Nest durch die Netze am Baugerüst offen gelassen und während der aktivsten Zeit gab es keine Arbeiten in dem Bereich.

VS-Schwenningen Bienenwachs ist Vertrauenssache: Das Wabenwerk-VS von Sascha Simon floriert auch in der Corona-Krise Das könnte Sie auch interessieren

Lukas Gäbele erinnert sich an ein Gespräch mit dem ehemaligen Archivar Georg Görlipp, der Vorgänger von Andreas Wilts. Dieser habe als kleines Kind häufig seinen Großvater besucht, der im Gebäude Hausmeister war. Und schon damals seien die Bienen da gewesen. Damit reichen die Belege fast 100 Jahre zurück.

Schwarzwald-Baar Meister im Schwebeflug und nützlich für Gärtner: Schwebefliegen bevölkern die Region in Massen Das könnte Sie auch interessieren

Eine seltene Art?

Lukas Gäbele kennt sich mit Bienen aus, hat selbst schon als Imker Erfahrungen gesammelt. Sein Verdacht: Es könnte es sich um eine seltene, in Deutschland nahezu ausgestorbene Bienenart handeln. Einige Merkmale, das Verhalten würden darauf hindeuten, so der Architekt.

„Es könnte die Dunkle Europäische Honigbiene sein“, sagt er mit geschultem Blick auf ein totes Exemplar im Eingangsbereich. Der lateinische Name lautet: Apis mellifera mellifera. Eine exakte Bestimmung durch Experten vorausgesetzt, wäre das sicher eine kleine Sensation.