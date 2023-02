In Konstanz läuft die Diskussion gerade, in Villingen gab es eine ganz ähnliche vor ein paar Jahren: Die Umbenennung von Straßen, die nach Personen benannt sind, deren Ruf mittlerweile eher zweifelhaft ist.

Solche Straßen gibt es mit dem viel befahrenen Hindenburgring und der Felix-Wankel-Straße im Industriegebiet auch in Donaueschingen. Wankel ging in Geisingen und Donaueschingen sogar zeitweise zur Schule.

Sollte man die Straßen umbenennen?

Nein, findet die Stadtverwaltung auf Anfrage und nennt auch konkrete Gründe dafür. Umbenennungen von Straßen führen „zu Verwirrungen und schlechter Erreichbarkeit – insbesondere von Rettungskräften, Polizei, aber natürlich auch Post und Paketboten“, sagt Beatrix Grüninger, Pressesprecherin der Stadt.

Aufwand und Kosten für Anlieger

Sie seien außerdem „für die Straßenanlieger mit viel Aufwand und Kosten verbunden“ und würden von diesen daher abgelehnt werden. Trotzdem habe es solche Diskussionen im Gemeinderat in der Vergangenheit bereits gegeben, im konkreten Fall vor allem zum Hindenburgring, wie Beatrix Grüninger sagt. „Eine Veranlassung zu einer Umbenennung wurde jedoch nicht gesehen“, so die Sprecherin.

Paul von Hindenburg Paul von Hindenburg (1847 bis 1934) hat als Reichspräsident im Januar 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler berufen. Er ebnete mit der „Verordnung zum Schutz von Volk und Staat“ im Februar 1933 und dem Ermächtigungsgesetz vom März 1933 den Weg in die Diktatur. Felix Wankel Felix Wankel (1902 bis 1988), Erfinder des nach ihm benannten Motors, hat als Kind die Volksschule in Geisingen und Donaueschingen und später auch das Gymnasium in Donaueschingen besucht. 1922 trat er in die NSDAP ein – und 1926 nach deren Verbot nochmals. Er leitete Gruppen der Hitlerjugend. Trotz Parteiauschlusses sympathisierte Wankel weiter mit dem Nationalsozialismus. Ab 1940 war er in der SS Obersturmbannführer. Zwei Jahre später wurde er aus bislang ungeklärten Gründen wieder ausgeschlossen.

Eine Vielzahl an Straßenumbenennungen habe es in Donaueschingen nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben. Bei Straßen, die Namen von Nationalsozialisten trugen. Man habe das Mittel ansonsten nur sehr spärlich eingesetzt. „Straßen spiegeln einen Teil der Stadtgeschichte wider“, sagt Beatrix Grüninger.

Klares Zeichen am Konversionsgelände

In Fällen dieser Art, bei Paul von Hindenburg und Felix Wankel, komme zum Ausdruck, dass die mit einer Straßenbenennung gewürdigte Person zum Zeitpunkt der Straßenbenennung und von den damaligen Entscheidungsträgern aus verschiedensten Gründen als hochgeschätzte Persönlichkeiten und Vorbilder angesehen wurden.

Der Wichtigkeit von Straßennamen sei man sich in Donaueschingen aber „sehr bewusst“. Ein Beispiel: Die letzten Straßenbenennungen im nördlichen Bereich des Konversionsgebiets Am Buchberg.

„Hier wurden Straßen nach jüdischen Mitbürgerinnen benannt, um die Erinnerung an die viel zu oft vergessene Lebensleistung von Frauen und natürlich an die jüdischen Familien zu pflegen, die einst ein Teil des gemeinschaftlichen Stadtlebens waren.“