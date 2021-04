Villingen-Schwenningen Großbrand Schwenningen: 14 Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Auch zwei Feuerwehrleute mussten ins Krankenhaus Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem verheerenden Großbrand in der Schwenninger Mutzenbühlstraße läuft jetzt die Hilfe für die betroffenen Familien an. 14 Menschen, darunter zwei Feuerwehrleute, waren bei dem Brand in der Nacht zum Freitag, verletzt worden. Der Rotary-Club Villingen-Schwenningen hat für die betroffenen Familien bereits ein Spendenkonto bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar DE 18 6945 0065 0151 0605 07 eingerichtet. Hier kann unter dem Stichwort „Brand VS“ gespendet werden, teilt die Organisation mit. Spendenquittungen werden ausgestellt, teilen die Rotarier mit. Auch die Pro-Kids-Stiftung des Unternehmers Joachim Spitz will helfen, so werden die betroffenen Familien schon jetzt von ihr betreut.