von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Seit Jahren besteht eine Partnerschaft zwischen der Seelsorgeeinheit Donaueschingen und der Gemeinde Vác Deákvár in Ungarn. Der hier gegründete „Arbeitskreis Vác„ kümmert sich um die Beziehung zur Partnergemeinde und organisiert dazu Veranstaltungen und Angebote.

Weil es derzeit Corona-bedingt nicht möglich ist, bei Veranstaltungen der Pfarrgemeinde für die Unterstützung der Partnerschaft zu werben, informieren die aktiven Mitglieder des AK Vác nun mit einem bunten, ansprechenden Flyer über Anliegen und Arbeitsinhalte der Partnerschaft, erklärt Arbeitskreis-Sprecher Peter Konn die gerade angelaufene Spenden-Aktion.

Besuche und Spenden

Der Arbeitskreis hat zurzeit elf Mitglieder. Ihr Ziel ist es, die Beziehungen zur Partnergemeinde zu pflegen. Dies geschieht unter anderem dadurch, dass alle zwei Jahre Mitglieder des Arbeitskreises die Partnergemeinde sowie deren Einrichtungen, wie zum Beispiel den Kindergarten, besuchen.

Durch Sach- und Geldspenden werden in Vác Projekte und Hilfsbedürftige unterstützt. Durch den direkten Kontakt ist gewährleistet, dass die Spenden direkt bei den Betroffenen ankommen und vielmals sogar Kontakt zu den Betroffenen vor Ort geschaffen wird.

Hilfe für soziale Einrichtungen

Aktuell wird um Unterstützung für die „Heilige Franz Stiftung“ gebeten, die 2019 von Tibor Ferenc Kovács gegründet wurde. Sie finanziert Hilfen für Menschen, die in tiefer Armut leben und für Familien, die Kinder mit Behinderungen großziehen.

Außerdem unterstützt sie gemeinnützige und soziale Einrichtungen und Bildungsangebote. Mitbegründer und Vorsitzender des Stiftungskuratoriums ist der emeritierte Bezirksbischof von Vác, Miklós Beer. Er war schon mehrere Male in Donaueschingen. Dabei lernten viele Gemeindeglieder seine freundliche Art kennen und schätzen.

Unterstützung für behinderte Menschen

Auch im Ruhestand engagiert sich Beer in Ungarn für viele soziale Projekte. Bei dem letzten Besuch von Mitgliedern des Arbeitskreises in Ungarn seinem letzten Besuch in Donaueschingen 2019 stellte er verschiedene Hilfeprojekte vor.

Ganz aktuell geht es beispielsweise um die Finanzierung von bewegungstherapeutischen Angeboten im Behindertenheim Ipolytölgyes mit etwa 150 Bewohnern oder um Infusionspumpen für die Versorgung beatmeter Patienten im Krankenhaus „Heiliger Franz“ in Budapest.

Aufruf zu Spenden

Der Donaueschinger Arbeitskreis Vác möchte solche Hilfeangebote unterstützen und bittet deshalb im Flyer, der derzeit verteilt wird, um Spenden auf das Konto der katholischen Kirchengemeinde Donaueschingen bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar, IBAN DE10 6945 0065 0240 0049 95, Verwendungszweck „Spende für soziale Projekte Bischof Beer“.