Auf dem Areal der Hans-Thoma-Höfe geht es mit den Arbeiten voran. Dort entsteht ein neues Quartier, etliche Gebäude müssen dafür weichen. Wie die Stadt mitteilt, müsse ab kommender Woche im Abschnitt Hindenburgring, Dürrheimer- und Pfohrener Straße mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Grund sind die Erschließungsarbeiten bei den Hans-Thoma-Höfen.

Damit nicht genug

Neben der Sperrung der Hans-Thoma-Straße werde die Dürrheimer Straße zwischen Kreisverkehr Friedhofstraße und Kreisverkehr Höhe Südstern gesperrt. Grund hierfür seien die Verlegung des Regenwasserkanals und weiterer Versorgungsleitungen ab der Einmündung Hans-Thoma-Straße bis zum Kreisverkehr am Hindenburgring/Pfohrener Straße. Anliegerverkehr ist bis zum Autohaus möglich. Eine Umleitung über die Friedhofstraße ist eingerichtet.

Donaueschingen Der Abrissbagger steht bei den Hans-Thoma-Höfen schon parat, aber noch ist es nicht soweit Das könnte Sie auch interessieren

Für den Anschluss des Regenwasserkanals in der Pfohrener Straße müsse darüber hinaus der Südsternkreisel an den Ausfahrten Dürrheimer Straße Richtung Stadtmitte und Pfohrener Straße stadtauswärts gesperrt werden. Dies habe zur Folge, dass der Verkehr am Kreisel per Ampel geregelt werden muss.

Zwei Ampeln und eine Umleitung

Um die Behinderungen möglichst gering zu halten, werden nur zwei Ampeln für die Verkehrshauptrichtung Hindenburgring/Pfohrener Straße und umgekehrt eingesetzt. Daher müsse auch die Zufahrt zum Kreisverkehr aus Richtung Bad Dürrheim gesperrt werden, eine Umleitung führt bereits ab der August-Fischbach-Straße über die Raiffeisenstraße zur Pfohrener Straße. Anliegerverkehr ist eingeschränkt bis zur Baustelle zugelassen. Die Baumaßnahmen dauern bis zum 26. August.

Diese Haltestellen entfallen

Busverbindungen sind dadurch auch beeinträchtigt: Aufgrund der Maßnahme entfallen zahlreiche Haltestellen im Stadtgebiet.