Kult ist das zweitägige Aasemer Dorffest. Auch beim 40. Mal lockte es Besucherscharen aus nah und fern an. Sechs Vereine und der Kindergarten sorgten auch heuer für ein vielfältiges Angebot, ob kulinarisch, musikalisch oder für Spaß und gute Laune.

Zwei Tage lange steppte der Bär in Aasen, vor allem am Samstag gab es vor dem Rathaus und an den zahlreichen, herrlich hergerichteten Ständen und Lauben kein Durchkommen mehr. Erst gegen Mitternacht wurde es in den Vereinslauben ruhiger, doch dafür standen die Menschen auf der Straße in Trauben. Ob ein Krug Bier, ein Aperol oder ein Glas Wein, dazu ein Stück Kuchen, Dünne oder Pommes – hier gab es, was das Herz begehrt. Kulinarisch ebenso wie musikalisch.

Man mag es kaum glauben, wenn Ortsvorsteher Horst Hall an den Beginn erinnert. „Nach langem, geduldigem Warten wurde endlich die Ortsdurchfahrt saniert. Zur Einweihung Anfang der 80er-Jahre wurde dann gemeinsam ein Dorffest gefeiert“, so Hall. Daraus ist heute ein Fest geworden, das die Menschen in Scharen anzieht.

Diese Gemeinsamkeit hat sich weiter gefestigt, was die Gäste lobend erwähnen. „Ich treffe mich immer mit meinen Freunden, die aus Singen, Tuttlingen und Bärental kommen“, erklärt Jürgen Hermann, der selbst aus Hornberg nach Aasen kam. Die Stimmung sei wirklich fantastisch, die Musik für alle perfekt und auch das kulinarische Angebot grandios, untermauert die Familie Rothweiler aus Pfohren und Neudingen mit Silke, Wolfi, Juliana und Anna.

Schweißtreibende Arbeit verrichten Alexander Stefanie, Petra Hall und Philipp Duma beim Sportschützenverein. Sie drehen die Hähnchen am Grill. Auch beim SV Aasen tauschten die Aktiven Paul Hall, Sandro Kramer und Marco Schmid ihre Fußballschuhe gegen Grillgabel, um die Würstchen und anderes Grillgut an die hungrigen Besucher zu bringen. Schon von Weitem sichtbar, mit der weißen Kochmütze, steht am Fenster der Musiker Nico Hauger, der beim Braten von Gyros eine gute Figur macht.

„Ein vielfältiges Essensangebot ist uns sehr wichtig“, erklärt Ortsvorsteher Hall. Dies würde im Vorfeld abgeklärt, ebenso die moderaten, familienfreundlichen Preise. So hatten die beteiligten Vereine Landfrauen, Landjugend, Musikverein, Sportverein, Schützenverein, Narrenverein und Kindergarten sich auf einheitliche Getränkepreise festgelegt.

Vielfalt gab es auch bei der Musik. Am Samstag hatten die Besucher die Qual der Wahl. Während die Jugend vor allem den dröhnenden Bässen und Disco-Klängen in der Open-Air-Variante frönte, genossen die Fans der zünftigen Blasmusik die „Gässli-Huper“ im Festzelt des Musikvereins. Da hieß es nicht nur singen und schunkeln, da hatten auch Aasemer Damen die Möglichkeit, sich als Chor beim urig-lustigen Blasmusik-Septett zu präsentieren.

Bereits zur Eröffnung des Festes – stilecht mit Böllerschüssen – präsentierte sich der Musikverein Randen. Begeisterungstürme bekam hier Volker Gleichauf bei seinem Saxophon-Solo.

„Hier ist einfach Stimmung und mächtig was los“, freute sich auch die Lady-Crew mit Monique Janzen, Maren Preissner und Jessica und Sarah Mayer. Spaß haben und auffallen, so war das Motto im Bergsteiger-Outfit von „Holz-Willi“, der mit seinem Freund Sanuyi Boda den Abend genoss.

„Dieses Aasemer Dorffest ist ein Gewinn für alle“, so Ortsvorsteher Hall, auch wenn es sehr viel Arbeit bedeute. Nicht nur, dass die Vereine sich als gute Gastgeber zeigten und sich das auch in den Vereinskassen niederschlage. Das Image des Dorfes Aasen habe sich durch das Dorffest weit nach oben geschoben.