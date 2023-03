Gebrauchte Fahrräder sind eine kostengünstige Alternative zu Neuen und bieten Menschen die Möglichkeit, ein Fahrrad zu einem günstigeren Preis zu erwerben. Am Samstag, 25. März, haben die Schnäppchenjäger beim GUB-Rädlemarkt in der Donauhalle wieder die Chance, auf ein kostengünstiges Zweirad.

Umweltfreundliche Transportmöglichkeiten sind gefragt

Der Markt für gebrauchte Fahrräder ist in den vergangenen Jahren gewachsen, da immer mehr Menschen nach umweltfreundlichen Transportmöglichkeiten suchen und gleichzeitig Geld sparen möchten.

Donaueschingen Der Baumeister des Jägerbataillons: Kasernenfeldwebel Günter Barthel ist verstorben Das könnte Sie auch interessieren

Zudem war es der Gemeinschaft Unabhängiger Bürger (GUB) vor über 30 Jahren bereits ein Anliegen, gebrauchte Fahrräder wieder auf den Markt zu bringen, und diese nicht in Kellern ihr Dasein fristen zu lassen.

Man muss schnell sein beim Rädlemarkt der GUB, teils sind nach zehn Minuten die besten Stücke schon weg. | Bild: Roger Mueller

„Es ging uns dort schon um Nachhaltigkeit, nicht immer muss man sich gleich etwas Neues kaufen“, so der Verantwortliche Jörg Mietz. „Vor allem im Kinderfahrradsektor, wo die Kinder doch schnell aus den Rädern ‚herauswachsen, wollten wir einen Akzent setzen, um genau diese Räder wieder auf den Markt zu bringen.“

Und so läuft der Rädlemarkt ab Annahme: Zwischen 8 und 9.30 Uhr werden die Räder angeliefert. Bei der Anmeldung werden Kontaktdaten und Wunschpreis notiert. Des Weiteren wird noch festgelegt, ob der Artikel in die Versteigerung soll, wenn er während des regulären Verkaufes nicht an den Mann kommt.

Verkauf: Ab 10 Uhr werden die Pforten geöffnet, und die angebotenen Fahrräder begutachtet und auch getestet werden. Wird man fündig, so nimmt er den Artikel einfach mit zur Kasse im Ausgangsbereich. Aber es gelte, fix zu sein, emfiehlt Mietz. „Die besten Stücke sind oftmals nach zehn bis 15 Minuten schon weg“.

Auktion: Wird jetzt der Artikel nicht verkauft, so kann er im Nachgang noch versteigert werden. Das Mindestgebot legt der Verkäufer fest. Dies passiert hier dann ab 1130 Uhr. Auktionator ist natürlich Jörg Mietz. Für jeden angebotenen Artikel wird eine Gebühr von drei Euro fällig, für jeden verkauften Artikel erhält die GUB eine Provision von zehn Prozent.

Auch Kinderfahrräder werden am 25. März wieder im Angebot sein | Bild: Roger Mueller

Seit 1990 ist der GUB-Rädlemarkt in der Stadt und mittlerweile auch weit über die Region hinaus nicht mehr wegzudenken. Die Anfänge waren noch im Freien auf dem Donauhallen-Vorplatz. Inzwischen findet der Rädlemarkt jedes Jahr im Frühling im Bartok Saal statt.

„Zwischenzeitlich wechseln an die 300 Fahrräder und auch Kinderspielgefährte die Besitzer, wir erfahren jedes Jahr eine Steigerung. Und gerade aktuell bei leergefegtem Neufahrradmarkt werden wir auch dieses Jahr wieder einen Zuwachs haben“, ist sich Mietz sicher.

„Zwischenzeitlich wechseln an die 300 Fahrräder und auch Kinderspielgefährte die Besitzer.“Jörg Mietz, Organisator GUB-Rädlemarkt | Bild: Roland Sigwart

Seit einigen Jahren werden auch immer mehr Pedelecs zum Rädlemarkt gebracht. „Es gibt so langsam einen Wechsel, der älteren Generationen von Pedelecs zu neuen, modernen. Und da bietet sich ein unkompliziertes Verkaufen beim Rädlemarkt optimal an“, sagt Mietz. „Ich brauche keine Onlineplattformen und muss mich nicht um Verpackung und Versand kümmern“, erläutert er die Vorteile.

Donaueschingen Reiner Jäger radelt im Berufsalltag bis zu 150 Kilometer – Wie macht er das? Das könnte Sie auch interessieren

Allerdings beobachten die Rädlemarkt-Organisatoren den vergangenen Jahren auch einen Preisanstieg. Ein Pedelec gehe halt nicht unbedingt für 50 oder 80 Euro über den Tisch. Zudem würden auch die Mountainbikes – sie bilden das Gros der angebotenen Räder – immer komfortabler. Die hätten dann auch gebraucht noch ihren Preis.