Lange Zeit war nicht klar, ob die Fürstenberg Weihnachtswelt im Marstall in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann, angesichts der angespannten Corona-Situation. Am Ende hat es aber doch geklappt und die Veranstaltung konnte am Donnerstag offiziell eröffnet werden. Hier gibt‘s die schönsten Bilder vom weihnachtlichen Startschuss und den ersten Gästen.