Donaueschingen vor 3 Stunden

Herd angeschaltet, Türe zu und kein Schlüssel: Feuerwehr wird zu Türöffnung gerufen

Hilflos vor der eigenen Wohnungstür in einem Haus an der Karlstraße steht am Samstagnachmittag eine Person. Rettung kommt von einer Verwandten.