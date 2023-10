Beim vielfältigen Angebot des Donaueschinger Herbstfestes ist es gar nicht so leicht, alles mitzubekommen. Nun, alles geht auch gar nicht. Man sollte aber zumindest dort landen, wo man möchte. Deshalb ein kleiner Kompass.

Essen und Trinken

An den vielen Stände und Zelten der ortsansässigen Vereine und Anbieter erwarten die Gäste laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung verführerisch duftendes frisches Holzofenbrot, Bratwürste, Zwiebelkuchen, Dünne, Crêpes und vieles mehr.

Auch ein umfangreiches Getränkeangebot von frischen Säften und alkoholfreien Getränken über erlesene Weine bis hin zum guten einheimischen Bier lässt keine Wünsche offen.

Guten Appetit. Lena und Luka (von links) lassen sich 2022 schokolierte Bananen schmecken. | Bild: Roland Sigwart

Die Partnerstädte Kaminoyama, Saverne und Vác sorgen auf dem Rathausplatz für internationales Flair. So wird am Stand der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Donaueschingen Yakitori (Hähnchenspieße), Sake, grüner Tee und Reisgebäck angeboten.

Nur einige Schritte weiter verwöhnt die Deutsch-Ungarische Gesellschaft mit ihrer berühmten ungarischen Gulaschsuppe und erlesenen Weinen. Am Stand der Deutsch-Französischen Gesellschaft können wieder Spezialitäten wie frisches Baguette und französischer Käse gekostet werden. Abgerundet wird das Angebot mit frisch zubereitetem Flammkuchen und französischen Weinspezialitäten am Stand des Narrenvereins Einhorn am Hanselbrunnen.

Am Rathausplatz gibt es einen französischen und ungarischen Markt, einen Langos & Baumkuchenwagen, einen Bierstand sowie den Kaffeewagen von Kaffee, Milch & Zucker.

Extra für den Frankreichmarkt reisen vier Händler aus dem Elsass an mit Macarons, Pain au chocolat, Gugelhupf, Käse, Salami, Wein, Crémant und Honig. An den ungarischen Ständen gibt es die berühmte Chilisoße aus Vác sowie ungarische Lebensmittel.

Schnäppchen-Bummel

Neben Textilien, Regenschirmen, Lederwaren können die Besucher bei über 60 Anbietern Spielwaren, Ton- und Bastelwaren, Keramikartikel, Glasmalerei und vieles mehr kaufen. Von 10 bis 18 Uhr erweitert der Kinder- und Familienflohmarkt das Herbstfest bis zur Moltkestraße und bietet Spielwaren, Haushaltswaren, Kleidung und vieles mehr.

Wie 2022 ist auch dieses Jahr ein Flohmarkt ist im unteren Bereich der Karlstraße in das Herbstfest integriert. | Bild: Roland Sigwart

Sperrungen Der Rathausplatz sowie die Lehen- und Villinger Straße sind von Freitagmorgen, 6. Oktober, 7 Uhr, bis Sonntag, 8. Oktober, 14 Uhr, für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Karlstraße ist von Freitagnachmittag, 6. Oktober, 16 Uhr, bis Sonntag, 8. Oktober, 14 Uhr, für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Livemusik und Vorführungen

Garantiert gute Stimmung gibt es vor den Bühnen am Rathausplatz und am Hanselbrunnen. Dort geben sich die Künstler bei einem engen Zeitplan quasi das Mikrofon in die Hand.

Rathausplatz

10 Uhr: Bläserklassen der Realschule

11 Uhr: Eröffnung Herbstfest und Bieranstich durch Oberbürgermeister

11.15 Uhr Tanzgruppe Silverstar Vác

12 Uhr Les Improbables Saverne

12.45 Uhr Japanische Trommler Wadaiko Rindo

13.15 Uhr Tanzgruppe Silverstar Vác

14 Uhr Hélène 60 Saverne

15 Uhr Japanische Trommler Wadaiko Rindo

15.30 Uhr Tanzgruppe Silverstar Vác

16.30 Uhr Les Improbables Saverne

17.15 Uhr Tanzgruppe Silverstar Vác

18.15 Uhr Hélène 60 Saverne

19 Uhr Les Improbables Saverne

19.45 Uhr Hélène 60 Saverne

21 Uhr Riff – rock on

Beiträge aus den Partnerstädten wechseln sich ab, ehe zum Abschluss fünf Musiker der Band Riff Songs von Bands wie zum Beispiel Coldplay, Muse, Linkin Park oder Nothing But Thieves spielen.

Hanselbrunnen

12 Uhr Schulband Realschule Donaueschingen

13 Uhr Walter Scheuble aus Aasen

18.30 Uhr Brassmann

20.30 Uhr Black Forest Allstars

Brassmann ist eine zehnköpfige Combo, die sich auf den Weg macht, die Originalität der Blasmusik zwischen Rock, Pop, Polka und Marsch auf eigene Weise zu ergründen. Das Ensemble entstammt einer Idee von Musikern der Feuerwehrkapelle Pfohren mit dem Ziel die Menschen mit einzigartiger und origineller Blasmusik mitzureißen.

Der Sound der Black Forest Allstars umfasst zahlreiche Hits der Musikgeschichte und enthält sowohl bekannte Klassiker, als auch aktuelle Songs. Die sieben Musiker geben diesen Stücken ihre unverkennbare, persönliche Note und verwandeln jede Veranstaltung in eine heiße Groove Party.

Wer bei Einbruch der Dunkelheit immer noch in Festlaune ist, braucht keineswegs nach Hause zu gehen. Nachtschwärmer dürfen auch beim Herbstfest wieder bis 1 Uhr feiern. Spätestens um 24 Uhr wird das musikalische Liveprogramm vor dem Rathaus und auf dem Hanselbrunnenplatz zu Ende sein.

Spaß für Kinder

Die jüngeren Herbstfestbesucher können sich beispielsweise an der Kletterwand des SC 1900, beim traditionellen Bobby-Car-Rennen des SC Baar sowie auf der Hüpfburg austoben oder bei der Villinger Puppenbühne verschiedenen Märchen lauschen. Köpfchen ist bei den Gewinnspielen und der kreativen Aktion des Kinder- und Jugendmuseums gefragt.