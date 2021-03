Eine Woche lang, von 14. März bis 21. März, besteht die Möglichkeit für Bauinteressierte, ein ökologisches Holzhaus in moderner Architektur zu besichtigen. Das wohngesunde, nachhaltige und freundliche Zuhause einer begeisterten Familie steht in Donaueschingen. Errichtet wurde dieses behagliche und ökologische Haus durch die Firma HeldHaus aus Löffingen im Schwarzwald. Es vereint konsequent ökologische Bauweise mit modernster Haustechnik. Die Dämmung in allen Wänden, Decken und Dach aus Holzfaser, sowie die diffusionsoffene Bauweise, schaffen beste Voraussetzungen für ein ganzjährig behagliches und angenehmes Wohnklima.

Mit viel Engagement der Handwerker und tatkräftiger Unterstützung durch die Bauleitung wurden diese mit großer Sorgfalt ausgeführt. „Wir sind froh, dass wir hierauf besonderen Wert gelegt haben, denn diese Details machen unser Haus zu etwas ganz Besonderem“, sagen die Bauherren, die gerne für ein Gespräch bereit steht. Neben dem ökologischen, nachhaltigen Holzbau in Eigenproduktion, trägt HeldHaus weiter ein Team von essenziellen Gewerken, die für bezugsfertiges Bauen unabdingbar sind. Sämtliche Innenausbaugewerke wie Fenster und Rollladenmontage, Heizung- und Sanitärinstallation, Maler-, Fliesen- und Schreinerarbeiten, werden durch eigene Fachhandwerker ausgeführt, betont Roland Held.

Durch die hohe Anzahl an hauseigenen Handwerkern sowie sorgfältiger Bauleitung findet schnelle und transparente Kommunikation statt. Dadurch werden Qualität und Arbeitsabläufe gesichert. Ergänzt wird dieses Wissen von langjährigen, treuen Partnern. Darüber hinaus ist Ronald Spielberg mit seiner Firma RS Kellerbau, neben der Erstellung der Keller oder Bodenplatten, für die gesamte Organisation der notwendigen Tiefbauarbeiten sowie die Koordination der Versorger (Wasser und Strom) zuständig. Das unterstreicht die HeldHaus-Philosophie von ganzheitlichem Hausbau und schafft reibungslose Abläufe sowie Termintreue für die Bauherrschaft.

In diesem Jahr steht bei HeldHaus der Neubau einer weiteren Produktionsstätte in Löffingen an. „Was uns in der Vergangenheit stark machte, war die ständige Qualitätsentwicklung eines HeldHauses in allen Bereichen. Vom Holzbau über die Betreuung der Kunden während der Bauphase, über die Handwerker der Ausbaugewerke bis zur Schlüsselübergabe. Diese Werte standen und stehen über dem unternehmerischen Instinkt nach Wachstum. Die daraus entstandene Stabilität des Unternehmens der letzten fünf bis sechs Jahre ermöglicht uns nun neue Schritte, die wieder der Qualitätssicherung dienen“, so Roland Held.

Mit der neuen Halle gelingt es in Zukunft die Qualitätsvorteile der Vorproduktion neben Außen- und Innenwänden auch für weitere Elemente wie Decken und Dachelemente zu nutzen und die Baustellenarbeit weiter zu reduzieren. Arbeitsplätze werden optimiert, ausgebaut und somit auch gesichert. Durch diesen Schritt steigt die Qualität und es entstehen Potenziale für ein gesundes und wohl temperiertes Wachstum unter den gewohnt hohen Ansprüchen an Qualität und Individualität.

