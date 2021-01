von SK

Ein Heizöl-Anhänger hat sich am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr in der Mistelbrunner Straße in Hubertshofen selbstständig gemacht.

Anhänger wird abgekuppelt

Laut Polizei hat ein 43-jähriger mit einem Tankzug Heizöl an ein Gebäude geliefert, dazu habe er den Anhänger abkuppeln müssen. Wegen technischer Probleme löste er dessen Druckluftbremse, nachdem er ihn zuvor mit Unterlegkeilen gegen Wegrollen sicherte.

Kein Halt im Schnee

Der Mann habe allerdings übersehen, dass die Bremskeile auf der schneebedeckten Fahrbahn keinen Halt fanden und sie der schwere Anhänger einfach vor sich herschob. Er prallte in der Folge gegen ein Bushaltehäuschen und verursachte Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Da kein Heizöl austrat, kam es nicht zu einer Umweltgefährdung.