von Roger Müller

Auf 90 ereignisreiche Jahre – voll des Engagements für das Ehrenamt – kann am 23. Dezember Heinrich Langenbacher zurückblicken. Der stolze Vater von fünf Kindern gründete 1961 seine Firma Elektro Langenbacher. 1950 hatte er bei Elektro Keller in Donaueschingen die Lehre zum Elektroinstallateur sowie die Gesellenprüfung absolvierte. 1961 folgte der Meisterkurs in Reutlingen, und dann die Selbstständigkeit.

„Mein Vater war bereits Stromer“, lacht der rüstige Rentner, „Und als sie jemanden gebraucht haben, der in den 50er, 60er Jahren das Stromnetz in Aufen betreute, und ich dafür den Meister gemacht habe, da dachte ich mir, warum nicht in die Selbstständigkeit gehen?“ Inzwischen wird der Elektrobetrieb von Sohnemann Georg in zweiter Generation fortgeführt. Aber auch ehrenamtlich war Heinrich Langenbacher eifrig unterwegs. 1948 Eintritt in den Kirchenchor, ein Jahr später zusätzlich das Engagement bei der freiwilligen Feuerwehr. 1950 ging es als Tubist zum MV Aufen, wo er heute immer noch bei den Senioren kräftig musiziert.

Träger aller Ehrennadeln des MV Aufen

„Doch ich ließ es nicht nur beim Musizieren“, betont der Jubilar, „ich war Kassierer, Jugendleiter und auch schon Vizedirigent“. Sämtliche Ehrennadeln des Verbandes kann er sich heute an das Revers des Jacketts heften. Verheiratet ist Langenbacher mit seiner Frau Helga, geborene Schächtele. „Ich nenne sie liebevoll ‚kleine Schachtel‘“, lacht der Rentner. Ihr widmet er heute auch fast alle 24 Stunden, sie ist 86 Jahre alt und gesundheitlich nicht mehr ganz auf der Höhe. Sie darf sich über die fürsorgliche Pflege ihre Mannes freuen.

Auf die Festivitäten muss man in diesem Jahr des großen Wiegenfestes leider verzichten, „Wir feiern vom 23. bis Silvester“, schmunzelt Heinrich Langenbacher. „Jeden Tag kommt jemand anderes von der Familie, aber mit dem gebührenden Abstand, wie es die Corona Hygieneregeln verlangen“, sagt er ernst. Den Rückblick auf die 90 Jahre absolvierten wir online mit Hilfe seines Enkels Fabian, was ihm aber dennoch sichtlich Spaß machte.