„Es ist eines der schönsten Gebäude der Stadt, ein Kleinod“, findet Stadtbaumeister Christian Unkel. Gemeint ist das 1909 erbaute Schulgebäude.

Dass an der Schule eine Sanierung ansteht, war bekannt. Im Haushalt für das Jahr 2024 waren dafür 800.000 Euro vorgesehen. Jetzt hat der Technische Ausschuss in der Sitzung am Dienstag, 19. September eine Anhebung dieser Summe auf 1,27 Millionen empfohlen.

In der Sitzung fiel auch der lobende Satz des Stadtbaumeisters. Über die Umsetzung muss der Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen entscheiden.

Lukas Gäbele vom Architekturbüro Gäbele und Raufer aus Donaueschingen, das mit der Erstellung eines Sanierungskonzeptes beauftragt war, stellte dem Gremium die Ergebnisse der Untersuchungen sowie sein Sanierungskonzept vor.

Was gemacht werden muss

Handlungsbedarf besteht demnach am riesigen Dach mit 1400 Quadratmetern Fläche. Orkan Lothar im Jahr 1999 sowie ein Unwetter im Juni 2023 hatten Schäden verursacht.

Diese wurden zwar sofort ausgebessert, aber eine Gefahr durch lose, herabfallende Dachziegel kann nicht ausgeschlossen werden. Außerdem dringt im Winter Schnee in den Dachraum ein. Wasserflecken am Boden zeugen davon.

So steht es um die Fassade

In einem ähnlich schlechten Zustand ist die Fassade, die zuletzt 1990 saniert wurde. Es gibt Ausbrüche, Schadstellen oder Risse, vor allem an den Natursteingesimsen.

Aus brandschutztechnischen, wirtschaftlichen und energetischen Gründen legte Architekt Lukas Gäbele dem Gremium nahe, die im Dachgeschoss nachträglich installierten Räume, die laut Schulleiter Thomas Sauter als Lager und als Klassenräume genutzt werden, wieder zurückzubauen und den Boden mit einer Dämmschicht zu versehen. Der Dachraum soll unbeheizt bleiben.

Dadurch könnten die im Dach eingebauten Fensterreihen wieder verschlossen werden, was eine Sanierung vereinfachen würde. Geplant ist eine Rauhspundschalung, drüber eine Lattung und eine Dacheindeckung mit den vorhanden Biberschwanzziegeln.

Ersatz für Räume im Dachgeschoss

Martin Lienhard von der CDU äußerte angesichts der vorgestellten, umfangreichen Maßnahmen seine Bedenken an den Kosten. Die könnten zu niedrig bemessen sein. Christian Unkel und Lukas Gäbele zeigten sich jedoch zuversichtlich.

Schulleiter Thomas Sauter signalisierte Zustimmung zu den Plänen, äußerte aber auch Bedenken. Die beiden Lagerräume könnten ausgeglichen werden, bei den zur Betreuung genutzten Räumen sei das aber nicht möglich. Er schlug daher eine Sanierung eines Raumes im Untergeschoss vor, der noch von den Gewichthebern genutzt werde.

Der Technische Ausschuss stimmte zu, dass die Planungen erst einmal weiterverfolgt werden. Auch dem Rückbau der Räume im Nord- und Südflügel wurde zugestimmt.