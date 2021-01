von Hannah Schedler

Das Jahr 2020 war mit den vielen Herausforderungen im Kampf gegen das Coronavirus verbunden. Trotzdem gab es auch durchaus positive Ereignisse im Laufe des Jahres. Was passierte in Heidenhofen? Der Ortsvorsteher Reiner Merkle blickt auf die vergangenen Monate zurück und zieht ein Resümee.

„Das Jahr 2020 war für Heidenhofen ein besonderes Jahr und hoch spannend, es brachte die Erfüllung vieler schon seit Jahren gewünschter Maßnahmen, darunter auch drei richtig große“, sagt Reiner Merkle. Dazu zähle einerseits die Erweiterung des Baugebietes Alpenblick um acht Bauplätze. Außerdem wurde in Heidenhofen die Kreisstraße durch den Ort saniert. Zu guter Letzt habe der Ort auch das Projekt um den Heidenhofener Kirchplatz in die Tat umgesetzt, so Merkle.

Verwaltung muss eine neue Baufirma suchen

Im Rahmen des Projektes werde die Dorfmitte umgebaut, der Zugang zur Pfarrkirche barrierefrei gemacht und einige Straßen verengt sowie begrünt, hieß es im August. „Doch es gab Probleme mit der Baufirma, denn sie hatte das Projekt falsch eingeschätzt“, sagt Merkle. So kamen die Bauarbeiten kurzzeitig zum Stillstand, dadurch kam es zu Verkehrsproblemen, da die Straße geöffnet war. „Dank der Bemühungen des Tiefbauamts in Donaueschingen haben wir innerhalb einer Woche eine neue Firma gefunden, welche die Arbeiten weiterführt“, sagt er. Dies werte die Wohnqualität in Heidenhofen auf.

Daneben habe es weitere kleinere Maßnahmen gegeben, wie den Austausch des Türelementes des Gemeinschaftshauses sowie den Anbau einer Fluchttreppe am Gemeinschaftsraum der Heidenhofener gegeben, sagt der Ortsvorsteher. Außerdem habe der Ort vermehrt auf die Umwelt geachtet, wie bei der Renaturierung des Übrig-Grabens. So seien naturnahe Lebensräume aus kultivierten, genutzten Bodenoberflächen wiederhergestellt worden.

Gelebte Gemeinschaft leidet unter Corona

Doch das Coronavirus veränderte das kulturelle Leben im Ort: „Denn auf der anderen Seite steht leider auch ein großer Verlust von gelebter Gemeinschaft“, sagt der Ortsvorsteher. Auch die Bevölkerung Heidenhofens habe unter der Corona-Situation gelitten, denn der Ort konnte keinerlei Veranstaltungen durchführen, bedauert Merkle. Besonders schade sei es auch um die Vereinslandschaft sowie deren Festivitäten, wie das Backhieslifest, die Sommerserenade und den kleinen Weihnachtsmarkt.

„In diesem besonderen Jahr konnten wir auch keine Bürgerversammlung, die Erste Gmond, abhalten“, bedauert er. Der Kirchplatz werde Anfang 2021 fertiggestellt, sagt Merkle. „Im Rahmen dieser Fertigstellung wäre eine öffentliche Veranstaltung angemessen“, so der Ortsvorsteher. Doch das scheine im Moment erst einmal in weiter Ferne, fürchtet Reiner Merkle.