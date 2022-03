Ein klimafittes Haus, optimal gefördert vom Staat, Einbruchschutz, altersgerechtes Wohnen, Smart Home und mehr. Es gibt viele Topthemen für Immobilienbesitzer und solche, die es werden wollen. Vom 11. bis 13. März wird diesen in den Donauhallen in Donaueschingen eine tolle Plattform mit viel Know-how rund um das zukunftsfähige Domizil geboten: Drei Tage ist auf der Haus-Bau-Energie eine Vielzahl an Experten unter einem Dach versammelt, bei denen man sich reichlich zu seinem Bau-, Renovierungs- oder Sanierungsprojekt informieren kann.

„Es gibt viel zu tun“, sagt Projektleiterin Ute Schönfeld von der Messe Sindelfingen, dem Veranstalter der Haus-Bau-Energie. Der Beratungsbedarf, so die Erfahrung der Messemacher, ist nämlich groß bei renovierungswilligen Hausbesitzern und angehenden Bauherren: Die energetische Optimierung von Immobilien ist ein Topthema, und in der komplexen Förderlandschaft kommt es gerade zu vielen Änderungen. Eine Messe zum Thema kommt deshalb wie gerufen. Eine Vielzahl an Ausstellern aus der Region und darüber hinaus wartet vom 11. bis 13. März in den Donauhallen in Donaueschingen auf die Besucher: Hersteller, Handwerksbetriebe, Dienstleister und unabhängige Beratungsstellen mit einer Vielzahl an Informationen und Angeboten rund um die Themen Neubau, Sanierung, Fördermittel, Finanzierung, Haustechnik, Wohnen und Garten.

Der Weg zur

perfekten Energiebilanz

Häuser und Wohnungen verursachen derzeit noch einen hohen Anteil der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen. Wer sein Haus energetisch optimiert – sei es schon beim Neubau oder durch Sanierung und Renovierung –, macht es also „klimafit“. „Das ergibt schon mal eine stattliche ‚grüne Rendite‘“, meint Ute Schönfeld. Diese Rendite zahle sich aber auch ökonomisch aus: „Ein reduzierter Energieverbrauch macht sich bald im Geldbeutel bemerkbar. Im Übrigen erhöht ein höherer Energieeffizienz-Standard einer Immobilie in der Regel auch deren Wert.“ Maßnahmen dafür gibt es viele: Klimafreundliche Heizsysteme, eine passgenaue Dämmung, Solarstrom vom Dach, moderne Wärmeschutzfenster und vieles mehr. Wer beim Finanzieren den Staat mit ins Boot holen will, ist angesichts der Komplexität des Themas und der aktuellen Änderungen bei den Förderprogrammen gut beraten, wenn er mit einem Experten spricht.

Die Berater auf der Haus-Bau-Energie sind, so Schönfeld, auf dem neuesten Stand und weisen kompetent den individuellen Weg durch den Förderdschungel. Bei den Fachvorträgen im Vortragsforum können Interessierte sich ebenfalls zum Thema informieren – vom der Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen über Fördermittel bis hin zu cleveren Systemlösungen bei Mehrfamilienhäusern für Wärme, Strom und E-Mobilität spannt sich der Bogen, aber auch das altersgerechte Wohnen und das Bauen mit Holz oder „Stein auf Stein“ stehen zum Beispiel auf der Vortragsliste der renommierten Referenten.

Smart wohnen

und Einbrecher ärgern

Angenehme Temperatur und entspannende Musik, wenn man nach Feierabend zur Tür hereinkommt, perfekt gesteuerte, Energie sparende Heizungstechnik im Gebäude und app-gesteuerte Geräte. Die Smart-Home-Technologie macht das moderne Wohnen raffiniert und komfortabel. „Die intelligente Haustechnik muss auch sicher sein“, meint Ute Schönfeld. Und dafür braucht man den Experten. Apropos Sicherheit: Auch für den Schutz der eigenen vier Wände ist die Smart-Home-Technik immer populärer geworden. Über digitale Technik, die Einbrecher effizient schikaniert, aber auch über analoge Maßnahmen für ein wehrhaftes Heim, wie einbruchsichere Fenster, kann das Publikum sich bei den anwesenden Fachbetrieben für Sicherheitstechnik wertvolle Tipps und Informationen holen, überdies gibt es am Messefreitag auch einen Vortrag von der Polizei. Zu diesen, aber auch zu vielen anderen Bereichen rund ums Häusle trifft der Besucher – fachübergreifend für sein Projekt – auf der Messe in den Donauhallen auf „seinen“ Experten.

Freier Eintritt

am Messe-Freitag

Die Haus-Bau-Energie 2022 in Donaueschingen findet vom 11. bis 13. März in den Donauhallen Donaueschingen, An der Donauhalle 2 in Donaueschingen statt und ist Freitag von 12 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am Messefreitag ist der Eintritt kostenlos, Samstag und Sonntag kostet der Eintritt sechs, ermäßigt vier, Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt. Änderungen vorbehalten.

Zusatzinformation

Alle weiteren Informationen zum Kauf von Tickets, aktuellen Abstands- und Hygieneregeln sowie zu weiteren coronabedingten Pflichten und Maßnahmen erhalten die Interessenten unter www.hausbauenergie.de. Die Veranstalter bitten, sich vorab zu informieren.