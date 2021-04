Nach fast zwei Jahren Bauzeit konnte nun im März dieses Jahres die Schlüsselübergabe von OB Erik Pauly an die Ortsverwaltung Grüningen für ihre neues Schmuckkästchen der Haselbuckhalle stattfinden. Pandemiebedingt ohne große Einweihungsfeier, auch die ersten Veranstaltungen werden wohl noch etwas auf sich warten lassen müssen.

Seinerzeit bilanzierte Ortsvorsteher Hans-Günter Buller eine Menge Papierkram, bis es am 4. April 2019 dann zum Spatenstich kam. Nun besitzt das 800-Einwohner-Dorf eine Mehrzweckhalle, die ihres Namens auch würdig ist. Schon lange war das „Provisorium“ mit seinen gerade mal neun auf 15 Metern Fläche alles andere nur nicht mehr zeitgemäß. Es war Anfang 2000, als erste Pläne für einen 1,9 Millionen teuren Anbau auf den Tisch kamen. Die Kosten sollten 1,945 Millionen Euro betragen, doch so ganz traf man den Nerv der Grüninger damit nicht.

Zudem hätte die anspruchsvolle Topografie die Baukosten in die Höhe treiben können, auch sah man die Nähe zu Wohnhäusern eher kritisch. Und dann spielte natürlich auch das liebe Geld wieder eine große Rolle, denn ohne Fördergelder wäre eine Realisierung für die Stadt Donaueschingen nicht stemmbar gewesen.

2011 beschloss der Gemeinderat das Dorfentwicklungsprogramm, und es wurden Gelder für in den mittelfristigen Finanzplan eingetragen. Da keimte neue Hoffnung auf, und die Planungen wurden wieder aufgenommen. Doch nun verdoppelte sich plötzlich die Summe für den Anbau, sodass als Alternative nur noch ein Neubau in Frage kam. Auch ein Standort in der unmittelbaren Umgebung war schnell gefunden.

Der nächste Rückschlag, als sich die Zuschussschwerpunkte des Landes änderten; im Fokus standen keine Infrastrukturmaßnahmen mehr, sondern neuer Wohnraum. Dennoch wurde 2017 im Gemeinderat der Hallenneubau knapp durchgewunken. Und jetzt zwei Jahre später, können sich die Vereine nun über ihr neues Domizil „Haselbuckhalle“ freuen. Sowohl der Tischtennis-, als auch der Turnverein, sowie der FC Grüningen mit der Jugendabteilung hoffen auf eine baldige Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs. Musikverein und Rebberghexen stehen ebenfalls in den Startlöchern.

Großes Lob gilt den Grüninger Bürgern, die regelmäßig am Bau mitbeteiligt waren. Auch das trug unter anderem zur Baukostenreduzierung bei. Die Gesamtsumme beläuft sich dennoch auf 2,95 Millionen Euro. „Die Halle ist in ökologischer Holzbauweise errichtet und mit moderner und umweltbewusster Technik ausgestattet, die ihren Beitrag zu einem ökologisch äußerst effizienten Gebäude leistet. Unter anderem wurde auch eine CO² geführte Lüftungsanlage eingebaut. Die alte Heizung im Schulgebäude wurde durch ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk ersetzt, das nun auch die Halle über ein kleines Nahwärmenetz mitbeheizen wird“, erklärt Ortsvorsteher Michael Böhm.

Das Äußere erinnert an eine Baaremer Feldscheune, die sich in das Landschaftsbild einfügt, 1200 Quadratmeter Nutzfläche fasst der Neubau, „Mit 20 auf 40 Meter, hat die Halle Sportfeldgröße“, so Böhm weiter. Die barrierefreie Bühne misst siebeneinhalb auf 15 Meter, vorne hat sie einen zwei Meter hohen Aufbau, der auch zur Vergrößerung der Fläche ausgelegt werden kann. Auch die Grundschule und der Kindergarten für Musikprojekte und Bewegungserziehung werden die Halle nutzen.