Donaueschingen vor 2 Stunden

Harte Arbeit als Urlaub: Warum ein Wolterdinger einem Bergbauern kostenlos bei der Heuernte hilft

Wenn an den Steilhängen in Südtirol die Heuernte beginnt, hilft Wolfgang Köhler aus Wolterdingen kostenlos einem Bergbauern am Stilfserjoch. Für den 68-jährigen gelernten Maler sind diese Wochen eine Erfüllung.