Der Eschinger Hansel steht seit 1936 auf seinem Brunnen und grüßt närrisch die Passanten. Nicht immer stand er auf dem Platz, wo er jetzt zu finden ist und der eigentlich seinen Namen trägt. Mal war er auf der anderen Seite zu finden, mal vor dem Punkt-Haus.

Donaueschingen Die Eschinger Fasnet 2021 wird anders, als das, was wir kennen Das könnte Sie auch interessieren

Wer aber Wind und Wetter ausgesetzt ist, der leidet – auch als Sandsteinfigur. Und so grüßte der Hansel in den vergangenen Wochen nicht die Passanten, sondern versteckte sich hinter einem Gerüst. Maler Merz verpasste ihm nämlich einen neuen Anstrich. „Der Hansel war an der Vorderseite sehr verwittert“, erklärt Thomas Gantert. Und bevor die ganze Figur von Grund auf saniert werden musste, entschied sich der Zeremonienmeister der Zunft, dass jetzt gehandelt werden muss.

Donaueschingen Gaudimusik-Obed, Zunftball und Umzüge: So schön ist die Donaueschinger Fasnet 2020 Das könnte Sie auch interessieren

Schließlich ist der Hanselbrunnen für die Zunft wichtig, wenn die Fasnet eröffnet und beerdigt wird und auch der Nachwuchs wird hier auf die Fasnet eingeschworen. Zusätzlich ist der Brunnen natürlich auch ein Gestaltungselement des Platzes und beliebtes Fotomotiv der Touristen. „Jetzt ist das Wahrzeichen der Eschinger Fasnet wieder schön“, freut sich Ganter mit seiner Enkelin Katja.