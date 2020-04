Donaueschingen vor 2 Stunden

Gudrun Becker zeigt, wie man Mund-Nasen-Masken ganz einfach selbst nähen kann

In Gudruns Oase in Hausen vor Wald bietet Gudrun Becker verschiedene Angebote rund ums Thema Handarbeit an. Aktuell ruhen diese Aktivitäten allerdings, für die Aktion der Volkshochschule näht Becker allerdings Mund-Nasen-Masken und hat für unsere Leser dokumentiert, wie man diese ganz einfach selbst näht – egal ob für den eigenen Gebrauch oder ob man die Masken spenden möchte.