Martin Auer ist quasi der Wiederholungstäter der Donaueschinger Kommunalpolitik. Doch seine erste Amtszeit als GUB-Stadtrat dauerte nicht lange. Nachdem Claudia Jarsumbek ihren Abschied von der Politik-Bühne bekannt gegeben hatte, rückte Auer für die damalige Fraktionssprecherin nach und wurde am 7. September 2018 als Stadtrat verpflichtet.

Doch mit der Kommunalwahl war seine Amtszeit auch schon wieder vorbei – Auer war damals sicher nicht traurig. Denn bei der GUB-Nominierungsversammlung bat er um den letzten Listenplatzen. Gerne würde er die GUB weiter unterstützen, doch seine Lebensplanung sehe nun eigentlich keine aktive Kommunalpolitik vor, sagte er damals. Doch manchmal kommt es anders, als man denkt. Der Wähler und auch Tobias Mauz sorgten dafür, dass Auer nun wieder Gemeinderat ist. Denn bei der Wahl erhielt er 1477 Stimmen und belegte damit den sechsten Platz bei der GUB. Bei fünf Sitzen für die Fraktion war damals schon klar: scheidet jemand innerhalb der Legislaturperiode aus, rückt Auer nach.

Nun ist es also soweit: GUB-Chef Tobias Mauz ist vorübergehend aus Donaueschingen weggezogen und wer außerhalb der Gemarkung wohnt, darf nun einmal nicht mehr in Donaueschinger Kommunalpolitik mitspielen. Das ist jedoch kein komplettes kommunalpolitisches Aus. Mauz, der 2017 die Führung der GUB von Claudia Weishaar übernommen hat und 2019 erstmals in den Gemeinderat gewählt wurde, wird weiterhin die Gemeinschaft unabhängiger Bürger anführen und da er aktuell im neuen Stadtviertel „Am Buchberg“ baut, auch wieder nach Donaueschingen ziehen.

„Aber dieses Mal werde ich eine längere Einsatzzeit haben.“ Martin Auer

Auer selbst fühlt sich wie ein Ersatzspieler, der zum wiederholten Male eingewechselt wird. „Aber dieses Mal werde ich eine längere Einsatzzeit haben“, freut er sich. Schließlich steht die nächste Kommunalwahl erst 2024 an. „Martin Auer ist ein kein neues Gesicht im Gemeinderat und wir freuen uns, dass er nun wieder dabei ist“, sagt OB Erik Pauly.