Ein Forum für talentierte Donaueschinger, um ihre Kunst vor Publikum präsentieren: Das haben sich die Mitglieder der Gemeinschaft unabhängiger Bürger (GUB) mit ihrer Veranstaltung „ Bühne frei für junge Donaueschinger“ zur Aufgabe gemacht.

Claudia Weishaar, die Leiterin dieses Projektes, nennt als Voraussetzungen der Auswahl, dass die Künstler in Donaueschingen geboren sind oder in der Stadt ihre Kindheit und Jugend verbracht haben. Am 4. November wird die siebte Ausgabe der Veranstaltungsreihe im Stravinskysaal der Donauhallen stattfinden.

Donaueschingen Ist das Herbstfest wirklich ein Fest der Vereine? Das sagen die Helfer Das könnte Sie auch interessieren

Die ursprüngliche Idee der GUB war 2008, dass Kulturförderung ein wesentliches Thema kommunaler Entwicklung ist. Die Mitglieder wollten sich daher in unregelmäßigen Abständen im kulturellen Leben in Donaueschingen engagieren.

So umfangreich sind die Vorbereitungen

Ungefähr 18 Monate dauert die Vorbereitung durch Claudia Weishaar und ihr Team. Auf der Suche nach den Künstlern werden in dieser Zeit Veranstaltungen und Aufführungen besucht, das Team geht Hinweisen und Empfehlungen nach, um nach und nach das kommende Programm zu entwickeln. Die Schwerpunkte können dabei immer wieder variieren.

Die Künstler 2023: Just4fun sind vier Musiker, die sich aus Freude an der Musik zusammengefunden haben. Das Repertoire umfasst Pop, Jazz, Tango, etwas Klassik und auch eigene Stücke.



Tschäggädies, das sind fünf Musiker, deren Musik geprägt ist von einer breiten Palette an Oldies und Rock ‚n‘ Roll, dazu neben eigenen Kompositionen noch internationale Hits aus den vergangenen Jahrzehnten.



Marina Sigl, sie ist eine einzigartige Bühnenkünstlerin, Meisterin der Worte und begeistert mit einem Feuerwerk aus Gedichten, kreativen Versen und durch ihre Bühnenpräsenz.



Ilona Nymoen, die nach Gesangsstudium in Mailand mittlerweile bundesweit Opernengagements hat und mit ihrem Sopran das Publikum verwöhnen wird.



Karin und Stefan Baur haben sich im Tanz gefunden. Standard, Lateinamerikanisch und Turniertanz sind die Basis für eigene Choreografien, die sie an diesem Abend dem Publikum präsentieren werden.

Wesentlich für den Erfolg des Programms ist laut Claudia Weishaar auch, dass die ausgewählten Künstler für den geplanten Zeitpunkt verfügbar sind. Die eine oder andere Änderung muss mit eingeplant werden.

Sie sei sehr froh, den „wunderbaren Stravinskysaal“ verfügbar zu haben, der dem Abend immer einen repräsentativen Rahmen gebe.

Donaueschingen Voller Erfolg der GUB-Talentparade: Bühne frei ist ein Ausrufezeichen für Kultur im Städtedreieck Das könnte Sie auch interessieren

Vorverkauf hat begonnen

Die Vorbereitungen für den 4. November sind nun soweit abgeschlossen. Der Vorverkauf hat begonnen.

2019 wirbeln die „Traumtänzer“ mit viel Schwung und heißen Rhythmen über die Bühne. | Bild: Manfred Beathalter

Beginn ist um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf sind bei der Tourist-Information in der Karlstraße 58 erhältlich und kosten 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro. Schüler und Studenten zahlen im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro.