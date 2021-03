Die Schulhäuser füllen sich wieder: Grundschüler kehren ab Montag, 15. März, ins Lernen in Präsenz zurück, genauso die fünften und sechsten Klassen. Im Zuge dessen wird sogar die Baarsporthalle in ein Schulgebäude umfunktioniert.

In die Schulen kehrt Leben zurück. Denn Grundschüler, Fünft- und Sechstklässler sollen wieder in Präsenz unterrichtet werden. Wie die Entscheidung der Politik in Donaueschingen bewertet wird? Der SÜDKURIER hat nachgefragt:Eichendorffschule (Grund-