von Anita Reichart

Fest steht, dass die Einweihung im Frühjahr 2021 sein soll, doch hinter den ganzen Abstimmungen der Veranstaltungstermine steht ein großes Fragezeichen. „Wir wollen keine Platzhalter, sondern wohlwissentlich, dass einiges nicht stattfinden könnte, gerüstet sein für den Normalzustand“, erklärt Ortsvorsteher Michael Böhm.

Wann die neue Halle eingeweiht wird, richtet sich nach dem Terminkalender des Oberbürgermeisters. Das wohl dreitägige Fest wird von den Grüninger Vereinen als Einheit durchgeführt. „Wir wollten schon seit vielen Jahren eine neue Halle. Nun ist es vollbracht, und nun könnte man es richtig krachen lassen“, argumentierte der Ortschef. Und: Der Anlass solle ein Belastungs-EKG für die Halle werden.

Überraschende Frage zu kindgerechtem Weg

Für ein verdutztes Gesicht des Ortsvorstehers sorgte die Aussage des stellvertretenden Vorsitzenden der Bläserjugend, Gerald Bolli. Der Weg zur neuen Halle sei nicht kleinkindgerecht. Die steile Strecke sei für Kinder- und Grundschüler recht beschwerlich, und es würde viel Zeit einer Stundeneinheit verloren gehen. Davon war Böhm bis dato nichts zu Ohren gekommen, denn die Vertreter der beiden Einrichtungen hätten noch nie Bedenken geäußert.

Die Feuerwehr hält ihre Hauptversammlung am Freitag, 24. Juli nichtöffentlich ab. Die Tauschbörse im September ist noch offen. Am 19. September ist die Einschulungsfeier. Eine Feuerwehr-Herbstprobe mit den Kollegen aus Wolterdingen und Donaueschingen an der neuen Halle am 10. Oktober steht fest. Der FC wird sein 100. Jubiläum feiern, wie, steht noch nicht fest. Terminüberschneidungen mit Jubiläen des den FC Wolterdingen und FC Tannheim sollen vermieden werden.