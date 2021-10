Donaueschingen vor 3 Stunden

Grüningen sorgt vor: Mehrgenerationen-Wohnprojekt und neuer Platz für junge Familien sollen in dem Ortsteil entstehen

In dem Ortsteil, in dem man sein ganzes Leben verbracht hat auch alt werden? Das geht nicht überall. Grüningen will das für seine Einwohner jetzt möglich machen.