von Anita Reichart

Wegen der angespannten finanziellen Haushaltslage, das heißt wegen geringerer (corona-bedingter) Steuereinnahmen sowie der anstehenden Großprojekte in der Kernstadt (wie der Neubau der Realschule und die Sanierung des Parkschwimmbades) legte Donauschingens OB Erik Pauly allen Ortschefs im Vorfeld ans Herz, die Anmeldungen für den Haushalt 2022 auf das Notwendigste zu reduzieren. Daran würden sich die Bürgervertreter halten, erklärte Grüningens Ortsvorsteher Michael Böhm. Aber es gebe eben auch Dinge, die gemacht werden müssten.

Freies WLAN soll installiert werden

Dazu würde gehören: Hotspot-freies WLAN: In der Ortsschaftsratssitzung vom Mai.2017 wurde beschlossen, dass die Installation für freies WLAN auf der Festwiese an der Garage installiert werden solle – und nicht am Rathaus. Grund: Dort wäre der größtmögliche Nutzen. Die dafür notwendige Leitung muss noch verlegt werden, dies soll nächstes Jahr geschehen. Der Flur im Erdgeschoss des Rathauses sollte unbedingt neu gestrichen werden, da man über diesen unter anderem zum Sitzungs-und Trauzimmer im 1. Obergeschoss, zu den Heimatstuben und zur Ortsverwaltung gelange. Zudem müsse aus brandschutztechnischen Gründen eine Branderkennungsanlage installiert werden.

Auch wenn die Mehrzweckhalle in absehbarer Zeit nicht mehr genutzt werden könne, würden trotzdem die Toiletten weiterhin von den Grundschülern genutzt, erklärt der Ortschef. Deshalb sollte der Treppenabgang neu gestrichen werden. Beim Friedhof sollte das Gedenkkreuz wegen sehr starken Beschädigungen, die auch witterungsbedingt sind, dringend saniert werden. Hierfür wurde letztes Jahr bereits ein Kostenvoranschlag in Höhe von 2277,66 Euro eingeholt. Da diese Maßnahme jedoch noch nicht erfolgte, wird sie neu beantragt.

Beschattung für den Sandkasten auf der Festwiese

Ebenso werden wieder Mittel für ein Sonnensegel über den Sandkasten auf der Festwiese beantragt. Die Beschattung wünschen sich immer wieder Eltern für ihre Kinder. Die Grundschule wiederum wäre über die Überdachung des Seitenausgangs in Richtung Schulwiese froh. Für den Kindergarten sei ein neuer Belag für den Vorhof notwendig, und ein neuer Kühlschrank werde gebraucht. Ebenso sei die Sanierung der Toiletten für die Erzieherinnen und seien neue Fliesen und Waschbecken für die Kindersanitäranlagen nötig.