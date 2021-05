Der Sanierung des Skateparks unter der Schellenbergbrücke steht nun nichts mehr im Weg. In der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses in Donaueschingen sprachen sich die Mitglieder einstimmig für eine Realisierung des Projektes aus. Zuvor schilderte der Architekt Dirk Lücke seine Sicht der Dinge. Er verwirklichte bereits ähnliche Skatepark-Vorhaben in anderen Städten.

Der Skatepark in Donaueschingen sei sanierungsbedürftig, berichtete Lücke. „Interesse an der Anlage besteht auf jeden Fall, es ist auch immer sehr viel los“, ordnete er den hohen Stellenwert des Projektes ein. Zustimmung erhielt er beispielsweise von Martin Lienhard (CDU); seine Fraktion unterstütze die Sanierung, habe jedoch in ein paar Punkten Nachfragen. Gottfried Vetter (SPD) erinnerte daran, dass ein entsprechender Beschluss schon seit Jahren gefasst worden sei: „Es wird Zeit, dass jetzt etwas passiert. Die jungen Leute warten darauf, wir sind ihnen das schuldig.“ Man wolle nun noch abwarten, ob Fördermittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) möglich sind, aber spätestens 2022 solle die Baumaßnahme umgesetzt werden.

Marcus Milbradt (GUB) gefallen die Planungen laut eigener Aussage sehr. Beim Skaten handle es sich nicht nur um einen Trend, „sondern um eine bleibende Sache“. Die Stadt Donaueschingen habe schon lange einen Skatepark im Angebot, der „von jung und nicht mehr ganz so jung“ genutzt werde. Auch Roland Erndle (FDP/FW) stelle fest, dass die Anlage unter der Schellenbergbrücke „momentan ganz gut besucht ist und sich nicht nur Skater daran erfreuen“. Erndle ergänzte: „Wir begrüßen zudem, dass sich ein Verein für diese Interessen gegründet hat, der sich der Sache annimmt.“ Was er damit meint, ist der Verein Donau Rollt, welcher die Wünsche der Skatepark-Fans vereint.

Die Sache mit dem Boden

Wie Architekt Dirk Lücke im Ausschuss erklärte, behindern unter dem Boden entlang führende Leitungen die ursprüngliche Idee eines Betonparks, außerdem müssen ihm zufolge die Brückenpfeiler für eventuelle Wartungsarbeiten freigehalten werden. Nun wisse man jedoch, mit was für einem Untergrund man es zu tun hat: „Der Teufel liegt eigentlich immer im Boden, aber wir wissen, was unter der Anlage ist. Für die preisliche Vorstellung ist das so machbar“, sagte er. Mit Blick auf die Finanzen solle es möglich sein, dass die Skater eigene Elemente teils übernehmen und aufhübschen. Dadurch könne man zunächst Geld einsparen, die betroffenen Rampen aber später noch aufrüsten. Stadtbaumeister Christian Unkel betonte, die Stadt sei in engem Kontakt mit dem Verein Donau Rollt, der auf eigene Faust zusätzlich Spendengelder einsammeln möchte. Auf der anderen Seite sehe er in Sachen ELR-Fördermittel gute Möglichkeiten, doch ob es klappt, sei nicht sicher. Dennoch solle die Umsetzung auf jeden Fall im kommenden Jahr erfolgen.