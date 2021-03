von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Große Erdbewegungen finden derzeit auf der Spielwiese des Aasener Kindergartens statt. Damit wird die Grundlage für den anstehenden Ausbau der Kindertagesstätte St. Bernhard geschaffen, eine der wichtigen Infrastruktureinrichtungen in dem Donaueschinger Ortsteil. Insbesondere junge Familien wissen dieses anspruchsvolle pädagogische Angebot zu schätzen. Mit der großzügigen Erweiterung der Kindertagesstätte an der Käppelestraße reagiert die katholische Pfarrgemeinde als Träger in Zusammenarbeit mit der Stadt Donaueschingen zukunftsorientiert auf deutlich gestiegene Einwohnerzahlen und absehbar weiteren Zuzug mit der Realisierung größerer Neubaugebiete im Ort.

Die vier Kita-Gruppen sind gut besetzt Gemeinsam mit neun, zum Teil mit Teilzeitdeputaten beschäftigten Erzieherinnen betreut die leitende Erzieherin Julia Doser im Aasener Kindergarten derzeit in vier Gruppen 74 Jungen und Mädchen aus Aasen und Heidenhofen. Im Blick auf die rasante Entwicklung der Einwohnerzahlen des Orts hält Doser auch die Einrichtung einer weiteren Gruppe mit etwa zwölf Kindern für möglich. Die Jüngsten werden in der Raupen-Gruppe, der U3-Gruppe betreut, die mit zwölf Kindern aktuell voll ausgelastet ist und für die es eine Warteliste gibt. Im Rahmen der Corona-Situation absolvieren die Mitarbeiterinnen zweimal wöchentlich einen Schnelltest.

Bereits seit 2019 steht der Ausbau der Aasener Kindertagesstätte auf der Tagesordnung des Stiftungsrates der Pfarrgemeinde St. Blasius. Mit der Teilbaufreigabe wurde vor zwei Wochen mit den umfangreichen Erdarbeiten auf dem Gelände begonnen. Die alte Liegehalle wurde abgerissen, Bäume waren schon im vergangenen Herbst gefällt worden. Mehrere Bagger bereiten derzeit mit umfangreichen Erdbewegungen das Gelände für den Neubauteil vor.

Im Bauausschuss unter Leitung von Hans-Peter Rolle haben Vertreter der Pfarrgemeinden Aasen und Heidenhofen, Ortsvorsteher Horst Hall, Bauleiter Hubert Stolz sowie Konrad Oberdörfer als beratendes pädagogisches Mitglied gemeinsam mit der erfahrenen leitenden Erzieherin Julia Doser die Neubauplanung entsprechend dem aktuellen Bedarf entwickelt: Räume für die U3-Krippengruppe, Küche und Mensa, Ruheräume, Büro, Garderobe, ein Bad und ein Schlafraum für ein künftiges Ganztagesangebot.

Auf der großen Baustelle am Aasener Kindergarten wird derzeit die Bodenplatte für den großen Anbau gegossen. | Bild: Winkelmann-Klingsporn Elisabeth

Seit elf Jahren leitet Julia Doser die Aasener Kindertagesstätte. Das Bauprojekt begleitet sie mit Freude und pädagogischem Fachwissen. Zudem hat sie gemeinsam mit ihren neun Erzieherinnen unter dem Motto „Auf der Baustelle“ die Bauphase zu einem spannenden Thema in den vier Gruppen der Kindertagesstätte gemacht. In einer Kinderkonferenz durften die Jungen und Mädchen überlegen, wie ihre künftige Kindertagesstätte aussehen soll. Dazu wurden Baupläne und Baustellenbilder gemalt und ganz neue Ideen entwickelt, beispielsweise von einem Schwimmbad oder Hasenstall am Kindergarten.

Die über 70 Jungen und Mädchen erleben die große Baustelle mit Riesenkran, Baggern und Lastwagen aus nächster Nähe: Wie im vergangenen Herbst die großen Bäume gefällt wurden, die alte Liegehalle abgerissen wurde und wie die freundlichen Baggerfahrer jetzt ihre große Spielwiese umkrempeln.

Gesamtbaukosten werden mit 1,4 Millionen Euro beziffert

Hubert Romer, Sozialamtsleiter im Donaueschinger Rathaus, ist froh, dass das Projekt jetzt realisiert werden kann und sagt: „Wir brauchen die Plätze.“ Von den Gesamtbaukosten von 1,4 Millionen Euro übernimmt die Stadt rund 80 Prozent, 1,113 Millionen. Davon wurden im Jahr 2020 bereits 855.000 Euro im städtischen Haushalt eingestellt, weitere 198.000 Euro im Jahr 2021 und 60.000 Euro im Jahr 2022. Den Rest muss der kirchliche Träger aufbringen, die römisch-katholische Kirchengemeinde Donaueschingen. Beantragt ist beim Regierungspräsidium ein Zuschuss für Kinderbetreuungsfinanzierung, der den Anteil der Stadt noch etwas reduzieren könnte.

Mit dem Ergebnis der Ausschreibung der Rohbauarbeiten ist Hans-Peter Rolle zuversichtlich, dass die kalkulierten Kosten von 1,4 Millionen Euro eingehalten werden können. Noch steht die Prüfstatik und die Gesamtbaufreigabe aus. Ausgebuchte Bauhandwerker und Materialengpässe, zum Beispiel bei Baustahl und Isoliermaterial, könnten zu Verzögerungen im Terminplan führen. Julia Doser würde sich freuen, wenn die neuen Räume Anfang 2022 fertig würden.

Pfarrgemeinde stellt Ausweichquartier zur Verfügung

Auch die Pfarrgemeinde hofft das. Um die voll ausgelastete U3-Gruppe jetzt schon anbieten zu können, hat die Pfarrgemeinde als Übergangslösung das katholische Jugendheim auf dem Gelände der Kindertagesstätte für die Arbeit mit den Jüngsten zur Verfügung gestellt. Mit Ausbau des Kindergartens ist dieser Raum wieder für die Gemeindearbeit verfügbar, für Sitzungen, Gruppenarbeit und Chorproben.