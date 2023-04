Lesen regt die Vorstellungskraft an und hilft, sich in die Welten und Charaktere in Büchern hineinzuversetzen. Diese Gelegenheiten schafft die junge Donaueschingerin in ihrem ersten Roman. „Ich habe da vor allem meine Liebe für Drama und Emotionen einfließen lassen. Genauso wie meine Liebe für England und London“, erzählt die Studentin.

Sie entdeckt gerne neue Welten

Einen direkten Bezug zu Donaueschingen gebe es nicht. „Natürlich ist Donaueschingen meine Heimat, aber in meinen Büchern entdecke ich gerne neue Welten“, sagt sie. Das Buch stehe für Selbstbewusstsein, aber auch menschliche Wärme: „Quinn, die weibliche Protagonistin, ist eine sehr herzliche Person, die aber auch gleichzeitig stark ist. Ich möchte mit dem Buch zeigen, dass beides zusammen möglich ist“, sagt Zimmermann.

Des Weiteren beschäftigt sich „Schattendiebe“ auch viel mit Gefühl: „In dem Buch geht es sehr viel um Emotionen. Darum, wie man sich kennenlernt, auch wenn Geheimnisse zwischen einem stehen. Wie man vertraut und dann verraten wird und wie man danach weiter machen kann“, erklärt die Donaueschingerin.

Das Buch sei an jeden gerichtet, der Liebesgeschichten, Diebe, Emotionen und Geheimnisse mag. Benannt ist das Buch nach der Diebesgruppe der Protagonistin Quinn. Das verratene Herz bezieht sich auf Liebe und Verrat im Buch.

Kim Zimmermann hat ein großes Ziel vor Augen. „Schattendiebe“ ist erst die Anfang ihres Berufswunsches als Autorin. | Bild: Hannah Schedler

Dabei sei Schattendiebe ein Ableger einer bereits geschriebenen, aber unveröffentlichten Triologie. „In dieser Trilogie gab es einen Nebencharakter, den ich sehr mochte und dem ich seine eigene Geschichte schenken wollte“, erzählt Zimmermann. Er sei dann zu Caden geworden, dem männlichen Protagonisten von Schattendiebe.

Schattendiebe Der Roman wird am 22. Mai als E-Book-Version auf den Markt gebracht. Vorbestellbar ist er jetzt schon. Veröffentlicht wird der Roman unter dem Vajona Verlag. Dieser ist ein deutscher Verlag, der 2011 gegründet wurde. Er hat seinen Sitz in Berlin und veröffentlicht hauptsächlich Bücher im Bereich der Belletristik, Sachbücher und Ratgeber zu Themen wie Persönlichkeitsentwicklung. Schattendiebe kann man etwa bei Amazon oder Kindle für knappe fünf Euro kaufen. 27 Kapitel plus Epilog haben es in das Buch geschafft. Erzählt wird die Handlung von einer weiblichen Protagonistin in Ich-Perspektive. „Das Buch würde ich ab einem Alter von 16 Jahren empfehlen, einfach, weil es dann doch ein paar brutalere Szenen gibt“, sagt die Autorin Kim Zimmermann.

Quinn sei noch hinzugekommen. „Ich wollte eine kluge, sanfte, aber auch starke Protagonistin, die hinter Cadens kalte Fassade schauen und ihn hervorlocken kann. Gleichzeitig wollte ich Quinns Geschichte erzählen.“ Wie sie auf der Straße überlebe und mit den Schwierigkeiten klar komme, die sich ihr entgegenstellen.

Anfangs waren es kindliche Geschichten

Mit dem Schreiben habe sie mit 13 Jahren angefangen. „Damals waren es kindliche Geschichten, die mir im Kopf herumspukten und die ich unbedingt auf Papier bringen musste“, sagt sie. Also habe sie einfach mal angefangen. „Mit jeder Geschichte wurde es ein wenig ernster, bis ich 2019 die Trilogie schrieb, in der Caden ein Nebencharakter war“, so die Donaeschingerin.

„In den Roman habe ich vor allem meine Liebe für Drama und Emotionen einfließen lassen. Genauso wie meine Liebe für England und London“, sagt die Autorin Kim Zimmermann über ihr Buch. | Bild: Hannah Schedler

Danach sei ihr klar geworden, dass das Schreiben ein Teil von ihr sei und immer sein werde. „Ich beschloss damals, das Schreiben ernster zu nehmen und vielleicht auch mal den Schritt zu wagen, meine Geschichten irgendwann zu veröffentlichen.“ Dann habe sie jeden Tag nach der Schule geschrieben.

Jetzt studiert sie Kommunikationswissenschaften und Anglistik in Jena. Daher sei es etwas schwieriger geworden, das Schreiben in den Alltag zu integrieren, da dieser nicht mehr so berechenbar sei.

Buch wurde mehrmals überarbeitet

Die erste Fassung von „Schattendiebe“ schrieb sie in zwei Monaten. Das war damals Anfang 2020. Seitdem habe sie das Buch mehrmals überarbeitet und dann vor ungefähr einem Jahr beschlossen, dass sie es gerne veröffentlichen möchte.

Sie schickte das Manuskript an den Verlag Ravensburger. „Aber das wurde natürlich nichts“, sagt sie. Die großen Verlagshäuser würden nur selten eingesandte Romane aufnehmen. Vor allem wenn es sich um Debütromane handle.

Im Oktober 2022 traf sie dann bei einer Signierstunde in Stuttgart Steffanie Hasse und Stella Tack, welche ihr ein paar wertvolle Tipps gegeben haben. „Durch sie beschloss ich, das Exposé und die Leseprobe von Schattendiebe ebenfalls an kleinere Verlage zu schicken“, so die Autorin.

Das Buch wird nicht gedruckt, aber ...

Der Vajona Verlag habe sich zurückgemeldet und ihr das Angebot einer E-Book-Veröffentlichung unterbreitet. „Das hat mich wirklich gefreut. Schon kurz darauf habe ich den Vertrag unterschrieben und bin seitdem total glücklich und dankbar.“

„Schattendiebe wird auf jeden Fall nicht das letzte Buch sein, welches ich veröffentliche“, kündigt sie an. Zudem würde sie gerne ihre bereits geschriebene Fantasy-Trilogie veröffentlichen. Sobald „Schattendiebe“ veröffentlicht sei, werde sie einen Verlag suchen.

„Mein Ziel ist es auf jeden Fall, dieses Hobby zum Beruf zu machen.“ Natürlich sei das kein kleines Ziel. „Aber mir ist klar geworden, dass es für mich keinen anderen Weg gibt. Das Schreiben ist meine Leidenschaft.“ Sie hofft, dass Schattendiebe nach der Online-Veröffentlichung auch als Taschenbuch erscheinen werde.

Ein unglaubliches Gefühl

Nach der vielen Arbeit wird es für Zimmermann jetzt konkret: „ So richtig bewusst wurde mir das Ganze erst, als ich sah, dass man das Buch bereits auf Amazon vorbestellen kann. Dort das eigene Buch zu sehen, ist unbeschreiblich.“