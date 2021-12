von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Es ist gelungen. Auch unter den coronabedingten Schwierigkeiten konnte der Ausbau des Aasener Kindergartens St. Bernhard fristgerecht fertiggestellt werden. Die für die Infrastruktur wichtige Einrichtung für die beiden Teilorte Aasen und Heidenhofen ist jetzt mit Küche und Mensa und weiteren Gruppen-, Ruhe- und Sanitärräumen von der Planung bis zur Fertigstellung binnen drei Jahren auf einen modernen Standard gebracht worden.

Engagement in vielen Bereichen

„Man kann euch nicht genug loben“, sagte Ortsvorsteher Horst Hall, der allen Beteiligten für ihre Ideen, die Initiative und das Mitgestalten dankte. Schließlich führte der Weg von den ersten Ausbauüberlegungen bis zur Inbetriebnahme Anfang Januar 2022 über etliche Entscheidungs- und Genehmigungsstationen.

Über den Kindergarten St. Bernhard Mit einer Stiftung stellte die Familie Niklaus Romer 1930 ihre Hofstelle an der Käppelestraße für den Bau eines Kindergartens zur Verfügung. Anfänglich wurde die Einrichtung von Ordensschwestern geleitet, die auch im Obergeschoss des Hauses wohnten. Dort sind heute das Büro der Leiterin und Personalräume untergebracht. Seit zwölf Jahren wird die Aasener Kita von Julia Doser geleitet, die inzwischen auch in Aasen ansässig geworden ist.

Von der katholischen Pfarrgemeinde unterstützt, für den Ortschafts- und Gemeinderat gut eingefädelt und von der kirchlichen Verrechnungsstelle angeschoben, konnte die Realisierung zügig angegangen werden. Planung und Bauleitung lagen bei Hubert Stolz vom Architekturbüro Rebholz in Bad Dürrheim. Parallel brachten sich dazu die sieben Mitglieder des ehrenamtlichen Bauausschusses unter Leitung von Hans-Peter Rolle mit ihren Elternerfahrungen in das Projekt ein.

Ortsvorsteher Horst Hall dankt Kita-Leiterin Julia Doser für ihr Engagement im Neubaujahr. | Bild: Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth

Und das Ergebnis ist durchaus beeindruckend: Fristen und die Kostenkalkulation konnten punktgenau eingehalten werden. In den Gesamtkosten von 1,4 Millionen Euro ist auch noch die Neugestaltung der Außenanlage des Freigeländes enthalten. Die soll angegangen werden, sobald das Wetter es zulässt, sagte Bauleiter Hubert Stolz zu. Und dann meinte der Baufachmann nachdenklich, „unter den aktuellen Gegebenheiten auf dem Bau- und Materialmarkt hätte man den kalkulierten Kostenrahmen nicht mehr einhalten können“.

Zwölf Erzieherinnen im Einsatz

Der Kita-Ausbau mit einem erweiterten Betreuungsangebot ist „ein gigantischer Mehrgewinn für Aasen und ein Sahnehäubchen für das Premiumdorf“, wie es Ortsvorsteher Hall gerne formulierte. Und glücklich ist man in Aasen auch mit dem Erzieherinnenteam unter Leitung von Julia Doser. Zwölf Fachfrauen werden die Betreuung übernehmen.

Insgesamt 97 Buben und Mädchen aus Aasen und Heidenhofen können künftig in der Aasener Kita betreut werden, davon sind zehn U3-Plätze vorgesehen. Ab dem ersten Werktag 2022 läuft der Kita-Betrieb in den neuen und bisherigen Räumlichkeiten, so Hubert Romer. Somit hilft die Kita Aasen in direkter Weise aktiv mit, auch die Grundversorgung der Gesamtstadt Donaueschingen zu sichern beziehungsweise der Nachfrage gerecht zu werden.

Der Leiter des Amtes für Bildung und Soziales in der Donaueschinger Stadtverwaltung ist für das Verwaltungsmanagement und die sinnvolle Vernetzung der Kindertagesstätten in der Kernstadt und den Teilortschaften zuständig. Davon laufen acht Einrichtungen in städtischer und sechs in kirchlicher Trägerschaft. Dazu kommen die Felix-Kita in Maria Hof in Hüfingen als Jugendhilfeeinrichtung der Caritas und die Naturkindergarten Apfelbäumchen in freier Trägerschaft.

Auch Familien aus der Kernstadt haben Chance auf Betreuungsplatz

In Deutschland hat jedes Kind ein Anrecht auf einen Kindergartenplatz. Allein in der Kernstadt und den Donaueschinger Teilortschaften stehen nach überschlägiger Rechnung von Amtschef Hubert Romer aktuell für U3- und Ü3-Kinder (unter- und über dreijährige Kinder) in der Kernstadt und den Teilortschaften über 1000 Plätze zur Verfügung. So lange die Kitas in den Teilortschaften nicht voll ausgelastet sind, wie derzeit durch den Ausbau in Aasen, können die freien Plätze auch aus der Kernstadt belegt werden.

Aasen ist mit seiner guten Infrastruktur mit Kita, Grundschule, Lebensmittelgeschäft, absehbarer Erschließung von weiteren Neubaugebieten und guter Verkehrsanbindung, ÖPNV, Eisenbahn, Bundesstraßen und Autobahn, insbesondere für junge Familien mit Kindern eine begehrte Wohnlage. Mittelfristig ist mit dieser Perspektive auch eine weitere Nachfrage nach Kita-Plätzen zu erwarten.