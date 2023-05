Als die Feuerwehrleute in der Nacht von Freitag auf Samstag den Palmhof in Bräunlingen erreichten, war die 1000 Quadratmeter große Maschinen- und Werkstatthalle schon nicht mehr zu retten. Sie stand bereits komplett in Flammen und sollte bis auf die Grundmauern niederbrennen.

Doch standen die Einsatzkräftige nicht nur vor der Problematik, das bereits lodernde Feuer zu löschen. Vor allem ein Brandüberschlag etwa auf die Biogasanlage des Hofs hätte den Großeinsatz für die 82 ausgerückten Feuerwehrkräfte aus Bräunlingen, Donaueschingen und Hüfingen noch komplizierter gestalten können.

Riegelstellung verhindert Schlimmeres

Oberste Priorität nach der Ankunft sei es laut Einsatzleiter Michael Becker neben der Sicherung von Mensch und Tier gewesen, dass sich das Feuer nicht auf andere Gebäude wie die Biogasanlage des Hofs ausbreitet.

Einsatzleiter und Kommandant der Abteilung Unterbränd Michael Becker ist zufrieden mit dem Einsatz. | Bild: Lutz Rademacher

Vor allem die erste Phase nach Ankunft der Feuerwehr war besonders kritisch: „Die enorme Hitze und der Funkenflug sorgten schon für eine große Gefahr, dass es übergreift“, beschreibt der Kommandant der Abteilung Unterbränd die Szenerie, die er auf dem Hof vorfand.

Lange Leitung für den Wasserwall

Wichtige Unterstützung hierfür gab es durch die Donaueschinger Einsatzkräfte. Eine Drehleiter auf einem Einsatzfahrzeug konnte eine Riegelstellung etablieren, die ein Übergreifen auf die Biogasanlage verhindern konnte. Laut Becker wurde die Drehleiter über den Kuppeln der Anlage positioniert und schaffte eine Art Wasserwall um selbiger, sodass die Gefahr einer Entzündung durch Hitze und Funkenflug eingedämmt werden konnte.

Wie hier im Bild bei der Herbsthauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Pfohren, erhob sich auch am Samstag die Drehleiter des Einsatzwagens der Donaueschinger Einheit über die Kuppeln der Biogasanlage, um eine Riegelstellung zu etablieren. | Bild: Marcus Ohnmacht

Auf einem abgelegenen Gelände wie einem Bauernhof keine so einfache Aufgabe, resümiert Becker. Um diese Maßnahme durchzuführen, mussten mit Hilfe anderer Einsatztruppen aus dem Städtedreieck Leitungen bis nach Bräunlingen hinein verlegt werden. „Dafür mussten wir eine neue Leitung zur Wasserversorgung legen, denn so ein Riegel braucht enorme Mengen an Wasser.“

Was ist eine Riegelstellung? Eine Riegelstellung soll die Ausbreitung eines Brandes etwa durch Wärmestrahlung oder Funkenflug unterbinden. Dazu wird vor gefährdeten Gebäuden und Strukturen ein Wasserriegel aufgebaut. Um diesen für die Dauer der Gefahr zu betreiben, braucht es eine konstant hohe Wasserzufuhr. Daher stellten Einsatzkräfte auch am Samstag eine weitere Versorgungsleitung aus dem Gewerbekanal her. Nötig sind Riegelstellungen vor allem bei Großbränden wie etwa auf dem Palmhof.

Explosionsgefahr durch Biogasanlage gering

Doch welche Folgen hätte eine brennende Biogasanlage für den Hof und das umliegende Gebiet nach sich ziehen können?

Otto Körner, Regionalsprecher für den Schwarzwald und Südbaden vom Fachverband Biogas stellt klar: Explosionsgefahr ging vom Brand nicht direkt aus. „Biogasanlagen brennen aufgrund der Zusammensetzung des Gases in der Regel einfach ab.“ Die Entzündlichkeit sei im Vergleich zu anderen Gasen wie Erdgas deutlich geringer.

Die Feuerwehr konnte durch eine Riegelstellung ein Übergreifen des Brandes auf die Biogasanlage des Hofs verhindern. | Bild: Dagobert Maier

Auch vor den abbrennenden Gasen einer solchen Anlage, so Körner, habe der Mensch nichts zu befürchten. „Es gibt in Biogas Restgase wie Schwefel, aber insgesamt geht keine bemerkenswerte Gefahrenlage für den Menschen aus.“

Ursache noch ungeklärt

Zur Brandursache gibt es laut Pressesprecher Jörg Kluge vom Polizeipräsidium Konstanz noch keine neuen Erkenntnisse. Auch für genauere Angaben zur Schadenssumme müsse sich zunächst ein Gutachter einen Überblick über die Lage vor Ort verschaffen.

Nach ersten Polizeischätzungen vom Sonntag belaufen sich die Sachschäden auf mehrere Millionen Euro. Menschen oder Tiere sind nicht zu Schaden gekommen.