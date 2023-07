Was für ein Spektakel. Was für eine Begeisterung. Was für eine Stimmung und was für ein Erfolg. Die Special Olympics World Games in Berlin für junge Sportler mit geistiger Behinderung haben weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt und Eindruck hinterlassen.

Der Erfolg im Straßenradrennen überrascht

Mittendrin zwischen den 7000 Athleten die 20-jährige Sophie Kistenbrügger, die sich völlig überraschend im Straßenradrennen über zehn Kilometer die Goldmedaille sicherte und dabei sogar einige männlichen Sportlern distanzierte. „Diese Goldmedaille wird einen Ehrenplatz in meinem Zimmer bekommen.“

Sophie Kistenbrügger führt beim Straßenradrennen. | Bild: Jens Kistenbrügger

Berlin und die Special Olympics sind für Kistenbrügger natürlich der bisherige Höhepunkt ihrer Laufbahn. Zum Auftakt, beim Zeitfahren über fünf Kilometer, musste sie sich mit Rang sieben begnügen. Im Straßenrennen über fünf Kilometer wurde es Rang acht. Zweimal gab es dafür Erinnerungsplaketten, doch die reichten die jungen Donaueschingerin nicht.

Sieg mit einer Sekunde Vorsprung

Im Straßenrennen über zehn Kilometer schlug ihre große Stunde. Mit einem männlichen Fahrer hatte sie sich vom Teilnehmerfeld abgesetzt. Es kam zum Zielsprint. Mit einer Sekunde Vorsprung setzte sich Kistenbrügger durch.

Sophie Kistenbrügger auf ihrem Bike. | Bild: Jens Kistenbrügger

Engagiert als Athletensprecherin

Für Sophie Kistenbrügger, die seit Oktober 2021 gewählte Athletensprecherin und Mitglied im sechsköpfigen Athletenrat von Baden-Württemberg ist, standen in Berlin nur die eigenen Aktivitäten und der Besuch anderer Sportarten im Mittelpunkt.

„Die Eröffnungs- und Abschlussfeier im Olympiastadion werde ich nie vergessen. Auch als mir Bundeskanzler Olaf Scholz vor dem Rennen die Hand drückte und viel Erfolg wünschte, war das ein unvergessliches Erlebnis. Ebenso der Besuch von Dirk Nowitzki“, sagt die erfolgreiche Sportlerin, die nach Abschluss der Schule nun in Villingen in einer betreuten Einrichtung arbeitet.

Nach ihrem Top-Erfolg gönnt sich Sophie nun etwas Ruhe. Doch ganz ohne Sport geht es nicht. Training muss sein, auch wenn die nächsten Wettkämpfe erst im September anstehen.