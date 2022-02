In Neudingen steht in diesem Jahr ein besonders Fest an. Der Ort wird 1150 Jahre alt. Vom 24. bis 26. Juni wird es ein Festwochenende geben. Passend dazu erstrahlt die Gnadentalkapelle in neuem Glanz. Bis auf kleinere Restarbeiten wurde die Wallfahrtskirche zuletzt umfangreich saniert. Rund 700.000 Euro wurden in das Schmuckstück investiert. „Wir haben den Kosten- als auch den Zeitplan bei der Sanierung eingehalten. Für uns war es eine interessante Baustelle und es ist schön, dass solche Objekte auch für zukünftige Generationen erhalten werden“, sagt Alexander Schmid, Architekt und Bauleiter bei der Sanierung.

Lange Geschichte

Schon vor dem Jahr 1276 wurde das Gnadental besiedelt. Die Kirche wurde bereits vor 1473 erbaut. Die Berichte aus jener Zeit liegen nur spärlich vor. Hinterlegt ist, dass Klosterfrauen hier zuerst siedelten. In den vergangenen Jahren verschlechterte sich der Zustand der Gnadentalkirche durch äußere Einflüsse, sodass innen wie außen eine Sanierung erforderlich wurde, die nun abgeschlossen ist. Ein Förderverein zur Erhaltung der Gnadentalkapelle wurde gegründet. Über 55.000 Euro kamen an Spenden zusammen. 53 Mitglieder hatten sich in dem Förderverein registrieren lassen. Auch Nichtmitglieder beteiligten sich am Spendenaufkommen. Weitere Gelder flossen von der Denkmalschutzbehörde. Somit scheint der Weg frei, um 2022 wieder den Anna-Tag zu begehen, der wegen der Pandemie zuletzt im Jahr 2019 viele Besucher aus nah und fern anlockte. Bei der Sanierung wurde das Dach komplett erneuert. Zudem mussten Holzbalken ausgetauscht werden, die schlimmer als befürchtet beschädigt waren. Erwähnenswert ist zudem, dass der Neudinger Schreiner Edmund Weisser, ebenfalls aktives Mitglied im Förderverein, außerhalb der Kirche ein Kreuz in Eigeninitiative zu neuer Schönheit saniert hat.

Neudingen feiert

Seit 1990 fungiert in Neudingen Klaus Münzer als Ortsvorsteher. Er freut sich über die abgeschlossene Sanierung, aber auch im Hinblick auf die Feier zum 1150 jährigen Bestehen von Neudingen, in dem aktuell 650 Einwohner ihre Heimat gefunden haben. Eine Steigerung der Einwohnerzahl ist durch die Ausweisung des Neubaugebiets möglich, wobei das Areal im März erschlossen werden soll und sich 2023 die ersten Bauvorhaben realisieren lassen. In den vergangenen Jahren gab es zunächst unterschiedliche Unterlagen über die Geschichte von Neudingen. Nun ist aber klar, dass die erste urkundliche Erwähnung aus dem Jahr 870 stammt. Unterdessen sollen in den kommenden Jahren in Neudingen weitere Bauvorhaben geben. Ebenfalls auf der Agenda stehen die Sanierung der Thösenbach-Stützmauer und Verschönerungen im Foyer des Rathauses.

Image-Film kommt

Feste Vorstellungen gibt es unterdessen für das Programm am Festwochenende. Zum Auftakt ist am Freitagabend eine musikalische Unterhaltung für alle Neudinger und ihre Gäste geplant. Hinzu kommt ein Festakt im FF-Park am zweiten Tag. In Vorbereitung ist zudem ein Image-Film über Neudingen. „Dieser Film über rund 30 Minuten ist ein Höhepunkt, da wir so etwas noch nie gemacht haben“, sagt Münzer. Um diesen Image-Film möglichst vielen Interessenten anzubieten, ist eine DVD-Veröffentlichung mit anschließendem Verkauf vorgesehen. Das Original wird beim des Festaktes der Öffentlichkeit vorgestellt. Somit zeichnet sich für die Neudinger und ihre Besucher ein Festwochenende ab, bei dem es noch die ein oder andere Überraschung geben wird.