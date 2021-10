Die Blätter verfärben sich und fallen von den Bäumen – und das Jahr neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Viele freuen sich jetzt schon auf die besinnliche Zeit im Dezember. Dann, wenn in der Region wieder die Weihnachtsmärkte für Besucher öffnen. Gemütlich in der Kälte einen Glühwein trinken und sich unterhalten – ein Wunsch, der in der Pandemie verwehrt blieb.

Donaueschingen Es soll wieder einen Weihnachtsmarkt der Alten Hofbibliothek geben: Wie soll der aussehen und vor allem: Wie soll er unterstützt werden? Das könnte Sie auch interessieren

Treffpunkt Weihnachtsmarkt

Beliebter Treffpunkt war dabei immer der Weihnachtsmarkt in und rund um die Alte Hofbibliothek. Deren neue Geschäftsführer, Daniel Richter und Marius Preuss, waren mit einem neuen Konzept für Weihnachten bereits im Gemeinderat vorstellig. Der Markt soll größer werden, der Residenzbereich mit einbezogen werden. Im Rat wollte man das Ganze jedoch noch mal überdenken und abermals präsentiert bekommen. Zu kommerziell – so eine Kritik aus den Reihen der Räte.

Donaueschingen So schön war der Donaueschinger Schwarzwaldzauber: Die besten Fotos des Weihnachtsmarkts in und um die alte Hofbibliothek Das könnte Sie auch interessieren

Wie sieht es also jetzt mit dem Weihnachtsmarkt aus?

„Aktuell wird an einer tragfähigen Lösung gearbeitet, durch die der städtische Weihnachtsmarkt auch langfristig auf sicheren Beinen steht“, erklärt Beatrix Grüninger, Pressesprecherin der Donaueschinger Stadtverwaltung. „Das Konzept und der zugehörige Standort sollen künftig neben einem ansprechenden Ambiente in der Innenstadt und dem offenen Charakter mit Beteiligungsmöglichkeiten für Vereine, Schulen, Kindergärten und so weiter, vor allem auch eine gewisse Kontinuität garantieren. Über erste Schritte wird die Verwaltung zeitnah informieren“, sagt sie.

Dieses Jahr nicht

Konkret bedeutet das für 2021 jedoch: „Fürs laufende Jahr ist eine Umsetzung des innerstädtischen Weihnachtsmarkts leider ausgeschlossen.“ Aber woran liegt das? Die Ungewissheit sei nach wie vor zu groß, „eine Durchführung wäre nur mit starken Einschränkungen und erheblichen Auflagen möglich. Wie bereits in der Vergangenheit dargestellt sind Kontaktdatenerhebung und 3G-Kontrollen bei einem offenen Veranstaltungsgelände nur mit einem sehr großen Aufwand realisierbar“, erklärt Grüninger.