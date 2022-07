Erst ein Diebstahl im Hotel Burg bei Aasen, dann ein Überfall in der Nähe von Bad Dürrheim. Hängen die beiden Taten zusammen? Die Polizei wertet die Aufnahmen einer Überwachungskamera aus.

Eine Gastwirtschaft und ein Hotel sind in den vergangenen Wochen zum Ziel von Kriminellen geworden. Im Hotel Burg in Donaueschingen Aasen wurde die Kasse von der Rezeption gestohlen.Etwa eine Woche später wurde eine Gastwirtin in Oberbaldingen mit