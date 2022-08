von Hannah Schedler

Rund um Donaueschingen sind aktuell viele Störche zu sehen. Etwa bei um Aasen und Pfohren, sowie an der Bundestraße 27. Auch die Störche auf dem Rathaus in Allmendshofen gehören zum Stadtbild.

„Es gibt keine Überpopulation bei den Störchen. Das ist ein Mythos“, sagt Judith Opitz. Die Landes-Weißstorchenbeauftragte aus Markdorf ist auch für das Städtedreieck zuständig. Die Störche würden sich so langsam sammeln, dadurch könne der Eindruck entstehen, es gebe mehr Tiere als sonst. „Nur weil sich 50 Störche auf einer Wiese sammeln, gibt es noch keine Überpopulation.“ Sie hört diese Vermutung all zu oft. „Das ist eindeutig ein Fehleindruck“, betont sie. Über die vielen Störche freut sie sich vielmehr.

Population erholt sich

Aktuell habe sich der Bestand seit den 1980er Jahren erstmals wieder erholt. In diesen Jahren gebe es bloß 15 oder 20 Brutpaare. „Störche waren damals fast ausgerottet.“ Durch Projekte im Umweltschutz haben diese sich dann erholt, so Opitz. „Ich kenne Menschen, die kannten in ihrer Kindheit keine Störche.“

In Baden-Württemberg gab es 1495 Horstpaare im Jahr 2020 und 1776 im Jahr 2021. Vergleicht man die aktuellen Zahlen mit den Werten von 2014 habe sich der Bestand verdoppelt. „Das ist auch gut so.“ Doch nicht alle Horstpaare würden auch brüten, erklärt die Biologin. Für 2021 gebe es noch keine regionalen Zahlen.

Das Brutpaar in Allmendshofen hatte viele Jahre einen Brut-Erfolg. Trotzdem liegt die Rate in Baden-Württemberg bei knapp 1,6. | Bild: Hannah Schedler

„Alle Vogelarten sind recht knapp vertreten.“ Nur bei einem kleinen Spatz falle es nicht so auf, wie bei einem imposanten Storch, sagt sie. Indes sei die Natur ein verflochtenes System. „Die Natur kommt damit zurecht“, betont Opitz. Aktuell liege der Bruterfolg bei rund 1,6 – wie auch in den vergangenen Jahren. Bei einer Nahrungsknappheit würde sich dann auch der Bestand verringern.

Grund für den Bruterfolg sei teils das milde Klima. So habe es etwa 2021 längere Regen- und Kälteperioden gegeben, welche durchaus schwierig für die Jungstörche seien.

Die Mythologie der Störche Der Weißstorch wird in unserem Kulturkreis besonders verehrt. Die Mythologie reicht bis in das antike Ägypten zurück. Schon im altägyptischen Pharaonenreich meinte man, erkannt zu haben, dass die jungen Störche ihre Eltern versorgten, schreibt Alfons Bense in seinem Buch „Der Weißstorch – Vom Vogel zum Kult“. Die Griechen, wie auch die Römer übernahmen diese Beobachtung und formten den Mythos weiter aus. Sie schufen den Begriff der Antipelargesis, eine Art Rückgabepflicht oder Storchendank. Auch in der christlichen Welt besitzt der Storch eine Aussagekraft: Er wurde zum Gegenspieler der Schlange, des Teufels, bis dahin, dass er als Sinnbild für und in der Zuspitzung sogar als Christus selbst wahrgenommen wurde.

Störche stöbern im Müll

Problematisch sei nur das Nahrungsangebot. Denn die Nahrungsmittel der Störche – wie etwa auf Nasswiesen, Feuchtgebieten, Grünflächen und renaturierten Gebieten – werde immer weniger. „Die landwirtschaftlichen Flächen, wie etwa für Biogas, gewinnen Überhand.“ Opitz plädiert für den Naturschutz, um die Artenvielfalt zu schützen: „Im Umweltschutz passiert viel zu wenig.“ Aktuell sei es sogar so, dass sich viele Störche von Müll-Deponien ernähren – inklusive Gummi-Teilen.

Anders als auf dem Foto zu sehen müssen Störche auch oftmals auf Mülldeponien zur Nahrungssuche, erklärt Judith Opitz. | Bild: Jürgen Kieferle

Allerdings werden die Störche älter. Grund dafür sei, dass viele nicht mehr nach Afrika fliegen, sondern in den warmen Mittelmeer-Gebieten überwintern. „Dann sind die Strapazen geringer.“ Prognosen könne Opitz noch keine geben. Trotzdem gibt es einige Optionen: Werde der Schwarzwald-Baar-Kreis etwa zu trocken, könne es aber durchaus sein, dass die Störche in andere Länder ziehen.

Außerdem würden seit fast 20 Jahren neue Tierarten, unter anderem Amphibien, aus dem Süden einwandern. Nicht zuletzt werde auch der Umgang mit Mülldeponien Auswirkungen auf die Störche haben. „Das wird sich alles zeigen.“

Mythen rund um den Storch

Mythen und Fehlbeobachtungen rund um die Natur ist Opitz gewöhnt. „Die gibt es immer.“ So gebe man auch seit einigen Jahren Störchen und Reihern die Schuld am Amphibiensterben. „Schuld daran ist der Mensch.“

Storchenvater Manfred Bartler aus Bad Dürrheim bestätigt die Aussagen seiner Kollegin. Bartler ist für die Baaremer Störche zuständig: Der 63-jährige Storchenbeauftragte betreut unter anderem Nester in Bad Dürrheim und Umgebung, in Aulfingen, Geisingen, Aldingen, Spaichingen und Geisingen.

Leser Jens Borchers hat die Störche auf dem Feld bei der Futtersuche vor die Linse bekommen. | Bild: Jens Borchers

Auch er betont, dass es keine Überpopulation bei den Störchen gebe. „Das ist sehr hochgegriffen“, findet der Storchenvater. Zwar stimmt er zu, dass es diesen Sommer viele Jungstörche in den Brutpaaren gibt. Doch nicht jeder Jungstorch komme durch und überlebe, sagt er. „Es gehen auch viele Jungstörche kaputt.“ Indes teilt er die Meinung von Judith Opitz, dass sich die Natur selber reguliere.