Fünfzig Firmen, Gewerbetreibende und Vereine haben sich zur Gewerbeschau Aasen 2022 am Sonntag, 3. Juli, angemeldet. Der Eintritt ist frei. Seit einem halben Jahr ist Organisator Hans-Peter Rolle mit der Planung und Vorbereitung dieses großen Ereignisses unter dem Motto „Unsere Zukunft im Dorf“ in der Donaueschinger Teilortschaft beschäftigt.

Der Festbetrieb wird im Gewerbegebiet im Gewann „Obere Wiesen“ an der Ostbaarstraße und in der Wiesengasse stattfinden. Die beiden gastronomischen Betriebe in Aasen, das Hotel Öschberghof und das Gasthaus Burg werden ebenso teilnehmen, wie auch die Vereine aus Aasen und Heidenhofen. Der städtische Forst wird sich mit Vorführungen zeigen und Besichtigungen der Solaranlage an der alten B27 sind möglich.

Erwartet werden Besucher und Interessenten aus der ganzen Region. Die beteiligten Unternehmen werden zeigen, was sie leisten und die Gastronomiebetriebe und Vereine werden die Besucher mit Kulinarischem verwöhnen. Auch für die Kinder wird ein Programm geboten und bei einem Quiz rund um die Aasener Firmenlandschaft gibt es tolle Preise zu gewinnen.

Im Erweiterungsbau der Firma Stolz&Seng werden sich nicht im Gewerbegebiet ansässige Betriebe im Obergeschoss präsentieren. Dort besteht auch die Möglichkeit für Aasener und Heidenhofener Hobbykünstler, ihre Fähigkeiten und Produkte vorzuführen und auszustellen.

Dreißig Aussteller bieten zudem im Rahmen eines Tages der Offenen Tür in ihren Firmen Informationen über Arbeits- und Ausbildungsplätze. Dazu zählen über 40 Ausbildungsberufe und zehn Studiengänge.

Bekannt geworden ist Heiko Hall mit seinen Weihnachtskrippen. In vielen Familien gehören sie mit zahlreichen Figuren, Maria und Josef, den Hirten und den Königen aus dem Morgenland seit Jahren zur traditionellen Weihnachtsdekoration. Aber Heiko Hall macht noch viel mehr; fantasievolle Holzdekorationen, Nistkästen und Igelhäuser. Dazu gesteht er: „Mein Hobby wurde zur Leidenschaft und entwickelt sich stets weiter“. Davon gibt es auf der Gewerbeschau eine Kostprobe.

Eine feine Aasener Adresse ist das Gasthaus Burg. Die beiden Fachmänner, die Brüder Niklas und Jason Grom haben es zu einem Restaurant mit exklusiver, hochwertiger Küche und einem geschätzten Tagungs- und Veranstaltungshotel entwickelt. Zur Gewerbeschau bieten sie mit einem Stand vor der Weinbar mitten im Ort etwas Außergewöhnliches an: Bao Buns, das sind gedämpfte Brötchen mit geschmortem Schweinebauch, Spitzkohl, Karotten und Pah Choi. Das Ganze gibt es auch noch in vegetarischer Version. Zudem wird den Gästen Gelegenheit gegeben, das Hotel in Augenschein zu nehmen.

Als innovatives und modernes Unternehmen bietet der Öschberghof kreativen Köpfen und motivierten Teammitgliedern einen attraktiven Arbeitsplatz. Auf der Gewerbeschau in Aasen möchte das Hotel seine Vielfalt an Berufen und Ausbildungsmöglichkeiten präsentieren.

Aasens Vereine bieten an folgenden Orten Kulinarisches: Die Aasener Landfrauen in der Zimmerei Maus, die Aasener Schützen bei Firma Stolz&Seng, die Feldner Mühle bei Firma Mäder, der Sportverein Aasen bei den Firmen Huber und Sieger-Maus, der Narrenverein Weiherliit bei Firma Schwarber, der Musikverein bei AP&S, die Landjugend bei Hauger-Eichservice und die Heidenhofener Landfrauen bei Pumpen Rottler.

Außen vor bleibt nicht die aktuelle weltpolitische Situation. In Aasen waren zeitweilig dreißig Menschen aus der Ukraine untergebracht. Viele sind inzwischen in ihre Heimat zurückgekehrt. An einem Infostand zur Situation in der Ukraine auf dem Gelände der Gewerbeschau wird um Spenden für die Ukraine-Hilfe gebeten. Neben Geld sind Haushaltsartikel, Lebensmittel und Medikamente gefragt.

In Aasen freut man sich darauf, mit der Gewerbeschau die Heimat präsentieren zu können, heißt es seitens des Vorbereitungsteams. Für Ortsvorsteher Horst Hall bieten die Gewerbetreibenden im Ort nicht nur zukunftsfähige Arbeitsstellen und Ausbildungsplätze an. Sie sind darüber hinaus auch „ein wichtiger Bestandteil der Dorfgemeinschaft in Aasen“, wie der Chef des Dorfes ergänzt.

Zum Auftakt der Aasener Gewerbeschau am 3. Juli wird um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Blasius ein Gottesdienst gefeiert. Anschließend öffnet die Gewerbeschau im Gewerbegebiet an der Ostbaarstraße. Ein umfangreicher Ausstellerkatalog, der am Eingang zum Gewerbegebiet erhältlich ist, informiert detailliert über die Angebote der Aussteller. Weitere Infos unter www.geweerbschau-aasen.de.