Auch in diesem Jahr findet in Donaueschingen der Stadtlauf zugunsten von an Mukoviszidose erkrankten Menschen statt – nur anders als sonst. „Dass der Schutzengellauf dieses Jahr Corona-bedingt ausfallen muss, war für uns keine Option“, so die Initiatoren Silvia Kunz und Stefan Zimmermann in einer Presseinformation. Deshalb findet unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Erik Pauly nun der erste virtuelle Stadtlauf statt.

„Für mich war es keine Frage, auch in diesem Jahr wieder als Unterstützer bei diesem Wohltätigkeitslauf dabei zu sein. Anders als in den Jahren zuvor, drehe ich in diesem Jahr meine Runden einfach alleine und sammle so viele Kilometer für den guten Zweck“, erklärt Pauly. Auch die Sponsoren Benedikt Grießhaber von der Sparkasse Schwarzwald-Baar und Harald Rettenmaier von der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg sind von diesem Konzept begeistert.

Erstmals auch mit Rad oder Inlineskates

Wie in den Jahren zuvor kann jeder mitmachen: Sportler, Spaziergänger, Läufer, Jogger, Walker. Erstmalig ist die Teilnahme auch mit dem Fahrrad oder mit Inlineskates möglich. Die Sparkasse lässt für jeden gelaufenen Kilometer einen Euro und für jeden gefahrenen Kilometer 0,25 Euro, aber maximal 10.000 Euro, springen. Danach übernimmt die AOK bis maximal 15.000 Euro.

Teilnehmen kann man im Zeitraum vom 1. bis 9. August. Einfach über www.stadtlauf-ds.de anmelden, Startnummer ausdrucken und schon kann es losgehen. Die zurückgelegten Kilometer müssen anschließend auf dem Online-Portal erfasst werden. Die Teilnehmer sind außerdem zu einem Gewinnspiel eingeladen: Dazu sollen sie ein Foto mit Bezug zum Stadtlauf auf den Social-Media-Kanälen hochladen.

Eine Idee für ein Bildmotiv gibt es bereits. Passend zum Schutzengellauf dient der Umriss eines Engels an vier Stationen als Kulisse: Am Schwimmbad-Parkplatz, am Parkplatz Sonnhalde, am Rathausplatz und im Bereich des Rathauses. „Der Lauf im vergangenen Jahr ging als Rekordergebnis in die Historie ein“, erinnert sich Erik Pauly gerne zurück. „Ich hoffe, dass wir diesen Rekord erneut brechen können und der erste virtuelle Schutzengellauf ein voller Erfolg wird.“