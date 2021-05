von SK

Einer Sanierung des Donaueschinger Parkschwimmbades steht nichts mehr im Wege. Und für das notwendige Kleingeld fließt nun noch mehr Unterstützung. Wie die Stadt Donaueschingen und der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei in einer gemeinsamen Pressemitteilung sagen, gibt es aus Berlin zwei Millionen Euro für die Sanierung des Schwimmbades. Der Deutsche Bundestag habe für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ für das Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 200 Millionen Euro bereitgestellt. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat am heutigen Mittwoch, 5. Mai, die Entscheidung über die Vergabe der Programmmittel getroffen.

Gute Nachrichten

„Das sind sehr gute Nachrichten für Donaueschingen“, freuen sich auch Johannes Fechner, SPD-Betreuungsabgeordneter für den Wahlkreis Schwarzwald-Baar im Deutschen Bundestag und SPD-Bundestagskandidatin Derya Türk-Nachbauer. Mit der Förderung trage der Bund bis zu 36 Prozent der geschätzten Gesamtkosten von 5.566.000 Euro.

Bereits im März hat die Stadt entsprechende Unterstützung erhalten, damals allerdings aus einem Fördertopf des Landes. Rund 1,4 Millionen Euro kommen aus dieser Richtung geflossen.

Starkes Signal

„Ich hoffe, dass nach der Zusage von zwei Millionen Euro durch den Bund nun rasch mit der technischen Erneuerung des Parkschwimmbads begonnen werden kann“, so Thorsten Frei. Für die Menschen im Städtedreieck sei diese Förderung in jedem Falle ein starkes Signal für die Lebensqualität und die Attraktivität ihrer Heimat.

2022 soll gebaut werden

Die Freude über die Förderung sei riesengroß, so Donaueschingens OB Erik Pauly. Aktuell werde mit Hochdruck an der Erstellung der Detailplanung für das Bauprojekt gearbeitet, „damit nach der Ausschreibung noch in diesem Jahr mit den Rückbaumaßnahmen am Bestand begonnen werden kann“, so Pauly. Losgehen soll es hiermit nach der Badesaison. „Im Anschluss daran wird 2022 die eigentliche

Baumaßnahme durchgeführt“, so der OB weiter.