Dies gehört zum Leben einfach dazu: Um sich mal abends mit Freunden zu einem Bier oder Glas Wein zu treffen, oder auch mit der Familie ab und an sonntags Essen zu gehen, geht man gerne in ein Gasthaus oder in ein Restaurant. Und als Dank für die gute Bedienung gibt man Trinkgeld.

Doch durch die Corona-Krise, den Lockdown, den Ukrainekrieg und die aktuelle Angst vor der Energiekriese habe sich das Verhalten der Gäste geändert. Und damit ändert sich auch vieles in der Gastronomie. Nicht nur zum Positiven, finden einige Betreiber von Gaststätten.

Trinkgeld Trinkgeld ist ein freiwillig vom Gast einer Gastronomie oder eines Restaurants gezahlter Betrag, der Auskunft über seine Zufriedenheit gibt. Nach dem allgemeinen Knigge beläuft sich in Deutschland das Trinkgeld auf zwischen fünf bis zehn Prozent.

Tatiana Arsengeva: Waldblick Aufen

Geschäftsführerin Tatjana Arsengeva vom Hotel-Restaurant Waldblick in Aufen. | Bild: Anita Reichart

Doch anders sei es nicht machbar, erklärt die stellvertretende Geschäftsführerin vom Hotel-Restaurant Waldblick in Aufen, Tatiana Arsengeva. Mit Corona habe das Dilemma begonnen, was auch zur Reduzierung der Öffnungszeiten, aktuell ab 17.30 Uhr, führte.

Zwar habe es staatliche Unterstützung für die Mitarbeiter gegeben, doch muss man große Umsatzeinbußen verkraften, was wiederum zu Personalentlassungen führte, bedauert sie, und auch die Preise mussten angehoben werden, fügte sie an.

Zum Glück sei da noch das Hotel. „Die Gäste, sind viel rarer, und die, die jetzt noch kommen, möchten den gewohnten Standard, den man aber leider nicht halten kann, und dieser Umstand spiegelt sich auch im Trinkgeld wieder“, so Arsengeva.

Mit verschiedenen Marketingaktionen, eventuell auch unterstützt von der Stadt Donaueschingen, wolle man nun versuchen, „auf einer Ruine wieder aufzubauen“.

Veysi Sahim: Veysi‘s Taparia

Veysi Sahim, Geschäftsführer der Veysi‘s Taparia. | Bild: Anita Reichart

Veysi Sahim arbeitet mit einer anderen Philosophie. Er ist Geschäftsleiter von Veysi‘s Taparia, die seit Mitte Juli im Residenzviertel – Quellhöfle an der Karlsstraße – ansässig ist, Bei ihm sind überwiegend vegane Speisen zu bekommen. Alle, auch die Dips und Soßen, werden nur mit frischen Lebensmitteln und den eigenen Händen hergestellt, versichert er. Die Einkaufspreise dafür würden wöchentlich steigen.

„Diese Erhöhung kann ich nicht komplett an die Gäste weiter geben, denn dann bleiben sie aus. So habe ich mich entschlossen, alle aufgelisteten Speisen in der Karte, als etwas kleinere Portionen anzubieten, und dies wird sehr gerne angenommen und auch akzeptiert. Die Gäste sind zufrieden, und somit fließt auch das Trinkgeld“, erzählt der Geschäftsleiter.

Bärbel Höfler: Hotel-Gasthaus Hirschen

Hirschen-Wirtin Bärbel Höfler. | Bild: Anita Reichart

Der Donaueschinger Hirschen-Wirtin Bärbel Höfler gehört das Hotel-Gasthaus in dritter Generation. Sie ist über diesen Umstand froh, denn so müsse man wenigstens keine Pacht zahlen. Umsatzeinbußen zwangen auch sie, Servicepersonal zu entlassen, und die Öffnungszeiten zu reduzieren.

Das Verhalten der Gäste gegenüber dem Servicepersonal hat sich verschlechtert, finden manche Wirte. | Bild: Caroline Seidel/dpa

„Nach der Pandemie hatte man den Eindruck dass sich alles wieder ins Normale entwickelt. Die Leute waren froh, sich wieder in gewohnter Runde treffen zu können. Doch die aktuelle Wirtschaftslage dämpft die Stimmung wieder. Die Preise müssen wir demnächst auch anheben, doch ob das die Gäste akzeptieren?“, fragt sie sich.

Antonio Caprino: Osteria Veneta

Antonio Caprino, Geschäftsführer der Osteria Veneta. | Bild: Anita Reichart

In der Osteria Veneta, wurden die Preise noch nicht angehoben, doch trotzdem gebe es Gäste, die schimpfen. „Schon wegen der geänderten Öffnungszeiten. Und auch das Verhalten gegenüber dem Servicepersonal hat sich schon auch ins Negative verändert“, erzählt Geschäftsführer Antonio Caprino.

So etwas habe er noch nie erlebt in seinem fast 40-jährigen Berufsleben. In den Augen mancher Gäste sei der Kellner nur noch Tellerträger. Und wie sieht es mit Trinkgeld aus? „Ein Lob für die zuvorkommende und gute Bedienung, war mir immer wichtiger als Trinkgeld“, sagt er.