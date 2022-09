von Katharina Schaub

Die Gaskrise setzt den Firmen in der Region zu. Auch die Fürstenberg Brauerei in Donaueschingen bekommt die Preissteigerungen zu spüren. Denn: Die Brauerei wird hauptsächlich mit Gas versorgt.

„Der Brauprozess ist sehr energieintensiv, vor allem Maische-, Sud- und Reinigungsprozesse erfordern viel Wärme“, teilt Ilona Zimmermann, Pressesprecherin der Brauerei mit. Die Preise sind laut Angaben der Brauerei extrem gestiegen: „Der Gaspreis ist mittlerweile um circa 150 Prozent gestiegen, der Strompreis sogar um über 230 Prozent“, so Zimmermann.

Umrüstung der Abfüllanlage

Für private Verbraucher gibt es mittlerweile zahlreiche Energiespartipps. Und auch Fürstenberg versucht, weniger Energie zu verbrauchen. „Bereits seit Jahren arbeiten wir aktiv an Einsparungen beim Energieverbrauch, durch Optimierungen in der Produktion und in der Logistik“, sagt Zimmermann.

„Als Beispiel können wir unsere Investition in die neue Fassabfüll-Anlage nennen, die wir 2021 getätigt haben.“ Aber auch an anderer Stelle wird Energie gespart: „Darüber hinaus wird dieses Jahr die gesamte Beleuchtung in der Brauerei auf LED umgestellt.“

Auf den Ernstfall, also wenn gar kein Gas mehr bei der Brauerei ankommt, ist die Brauerei vorbereitet. Fürstenberg bereitet sich laut eigenen Angaben bereits jetzt auf solche Szenarien vor. „So könnten wir die Produktion auf Öl umstellen“, erklärt Zimmermann.

Müssen Kunden nun damit rechnen, dass die Kiste im Supermarkt oder das Bier im Restaurant ebenfalls teurer wird? „Ob wir die höheren Produktionskosten weitergeben werden, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen“, sagt die Pressesprecherin.