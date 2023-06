Anwohner der Eichendorffstraße meldeten am späten Mittwochabend Gasgeruch an einer abgeschalteten Gasheizung. Die Feuerwehr Donauschingen rückte mit vier Fahrzeugen an und evakuierte, zusammen mit dem Rettungsdienst, das dreistöckige Mehrfamilienhaus. Im Anschluss wurde die betroffene Wohnung kontrolliert.

Bräunlingen Raubüberfall auf Spielothek: Alarm schlägt bewaffnete Männer in die Flucht Das könnte Sie auch interessieren

Nach mehrfachen Messungen mittels Gasmessgerät und menschlichen Nasen konnte laut einem Eintrag auf der Feuerwehr-Homepage kein ausströmendes Gas festgestellt beziehungsweise gemessen werden. Die Bewohner durften im Anschluss wieder in ihre Wohnungen.