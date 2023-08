Es ist ein ungewöhnlicher Tag im Wolterdinger Schwimmbad: „Es sind schon eine halbe Stunde nach der Öffnung, schon 50 Badegäste zu verzeichnen sind“, sagt Wolfgang Mittel.

Aber das ist für den Donaueschinger Schwimmmeister, der seit 2021 in Wolterdingen arbeitet, das einzig Ungewöhnliche an diesem Tag. Für ihn, der im Wechsel mit zwei anderen, als Kassier und Badeaufsicht im Wolterdinger Bad arbeitet, ist es ein fast normaler Arbeitstag.

Allerdings ist halt an diesem Tag das Fernsehen da. Die ARD filmt für das Mittagsmagazin und Ramona Vogelbacher, Vorsitzende des Fördervereins Schwimmsportfreunde, hat dafür gesorgt, dass an diesem Tag möglichst viele Besucher da sind.

Im Wolterdinger Freibad fühlen sich alle Generationen wohl. Wie auch Rosi Biller, Christine Schupp, Hans-Jürgen Witteler und Ulrike Reichmann. | Bild: Anita Reichart

Ein fast normaler Arbeitstag

Wolfgang Mittel sieht das Ganze gelassen. In Wolterdingen sei er mit offenen Armen aufgenommen worden. „Ich habe in meinem Leben schon viel erlebt, und gehe nun alles gelassen an“, erklärt der 72-Jährige.

Winterquartier auf Teneriffa

Ihm mache diese Arbeit Spaß, denn so komme er auch immer unter Leute. Und dann habe er auch noch das Glück, sich über den Winter auf Teneriffa aufhalten zu können. Ein Leben ohne Winter. Mit sommerlichem Hausrecht im Wolterdinger Bad quasi.

Monika Dagne aus Klengen und die Bräunlingerin Rosi Biller genießen den Fernsehtrubel gemütlich mit Abstand. | Bild: Anita Reichart

Während also Mittel an diesem Tag in aller Ruhe seiner Arbeit nachgeht – das Babybecken anschalten und wenn nötig mit Wasser befüllen, die Durchschreitebecken überprüfen und bei Hochbetrieb am Monitor im Kassenraum zu schauen, dass Kinder und Jugendliche keinen Unfug machen – steigt die Nervosität beim Empfangskomitee des Fördervereins.

Die Wassergymnastik wird gefilmt Video: Anita Reichart

Es ist kurz vor 14.30 Uhr. Plötzlich heißt es: „Sie kommen.“ Ein VW-Bus mit drei Insassen, fährt auf dem Parkplatz vor. Reporter Fabian Siegel, Kameramann Malte Hallwazhs und der Mann für den Ton, Wolfgang Steiner, gehen an die Arbeit.

Drei Stunden werden Leute befragt

Nicht nur Wolfgang Mittel wird befragt. In den rund drei Stunden kommen Ramona Vogelbacher, Tourismus-Chef Andreas Haller, sowie die DLRG-Baar Vizevorsitzende Daniela Bernhard und der für die Wasserqualität zuständige Karl Fesenmeyer zu Wort.

Karl Fesenmeyer kümmert sich ums Wasser Video: Anita Reichart

Aber nicht nur offizielle Stimmen werden eingefangen: Viele Badegäste werden interviewt und gefilmt.

Schwarzwald-Baar Plötzlich Geldwäscherin: Mit dem neuen Job beginnt für eine Villingerin ein übler Alptraum Das könnte Sie auch interessieren

Am Ende hat sich Wolterdingen wohl gut verkauft. Auch Reporter Siegel zeigt sich vom Freibad angetan: „Ich sehe auch, was es für ein unfassbar großes Engagement benötigt, um solch eine Einrichtung am Leben zu erhalten.“

Bewusst ein kleines Bad gesucht

Aber warum rückt das kleine Familienbad plötzlich in den Fokus der ARD? „Die für ARD-Sendungen zuständige Redaktion Baden-Württemberg möchte für das Mittagsmagazin über die aktuelle Situation der deutschen Schwimmbäder berichten. Wir haben bewusst ein Bad in ländlicher Region gesucht, das nicht so groß ist“, erklärt Siegel.