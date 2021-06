von Roger Müller

Sehr schleppend läuft in Donaueschingen das Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft an – das zeigte am Samstagabend Tag neun des Turniers, an welchem selbst zum zweiten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Portugal (4:2) eher wenig in der Stadt los war. Allem Anschein nach haben zu wenige Menschen Lust, sich extra einer Corona-Testung zu unterziehen, um mit anderen die Übertragungen der Partien zu verfolgen.

Aus der Not eine Tugend machten die DJK-Kicker in Allmendshofen: Sie hatten am Samstag ein erstes Testspiel zuhause gegen den SC 04 Tuttlingen (0:0), und aufgrund ohnehin absolvierter Corona-Tests wurde am Abend dann auch noch das Spiel der DFB-Elf verfolgt.

Etienne Aigner (von links), Fabienne Huppert, Andreas Späth, Jennifer Müller und Patrick Unterholzner schauen sich die Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal im Irish Pub an. Mehrfach gab es Grund zum Jubeln. | Bild: Roger Müller

Unser zweites Foto zeigt Etienne Aigner (von links), Fabienne Huppert, Andreas Späth, Jennifer Müller und Patrick Unterholzner während des Zuschauens im Irish Pub.