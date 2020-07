Die Reaktion in diesem Moment variiert zwischen gelassen, ärgerlich oder peinlich berührt: Man fährt mit dem Auto, telefoniert – natürlich über die Freisprechanlage – und plötzlich bricht das Gespräch ab. Ein Funkloch, natürlich! Zugegeben, die Problematik hat an Bedeutung verloren, die Anbieter haben technisch kräftig aufgerüstet. Gleichwohl: Das Thema hat sich nicht erledigt.

Der Stadt seien auf Donaueschinger Gemarkung keine bestehenden Funklöcher bekannt, sagt Rathaussprecherin Beatrix Grüninger. Beschwerden von Bürgern gebe es auch nicht. Die Stadt lade regelmäßig zu gemeinsamen Koordinationsgesprächen mit den Mobilfunkbetreibern ein. Ziel dieser Gespräche sei es, die Betreiber dazu zu bringen, dass sie ihre Standorte für Mobilfunkstationen bündeln und koordinieren.

Das sagt Vodafone

Was passiert aber, wenn man auf der Landesstraße im Bregtal zwischen „Schwarzem Buben“ und Rückhaltebecken fährt? Das Gespräch bricht ab, der LTE-Empfangsbalken fährt hoch und runter. Und dennoch ist die offizielle Einschätzung nicht falsch. Der Mobilfunkanbieter Vodafone spricht von einem massiven Ausbau im Landkreis in den vergangenen Monaten. Von 18 LTE-Bauprojekten seien vier in Donaueschingen realisiert worden, so Konzernsprecher Volker Petendorf. Fünf Mobilfunkstationen versorgten nahezu die gesamten besiedelten Flächen. „Weiße Flecken“ gebe es innerhalb von Gebäuden und an einzelnen Stellen. An bestehenden Vodafone-Stationen in Bräunlingen und Donaueschingen werde erstmals LTE-Technik installiert.

Der Telekom seien nur wenige Beschwerden für den Schwarzwald-Baar-Kreis bekannt, sagt Pressesprecherin Lena Raschke. Das Netz soll ausgebaut werden. Doch da gebe es Hindernisse: „Wir können nicht immer so realisieren, wie wir gerne würden.“ In Hausen vor Wald findet die Telekom keinen geeigneten Standort. Und der wäre so wichtig. „Zwischen Auenberg, der Fläche Richtung Opferdingen und Behlaer Höhe liegen wir richtig im Loch“, klagt Ortsvorsteher Hans-Peter Münzer im Namen vieler Bürger über die miserable Mobilfunkversorgung in Hausen vor Wald.

Die Gesprächspause wird angekündigt

Die kennt auch sein Amtskollege Christoph Martin. Der Ortsvorsteher sieht sein Dorf Behla zufriedenstellend versorgt. Als Orthopädietechniker im Außendienst telefoniert er viel. Um Zeit zu sparen, auch im Auto. Da sei es gegenüber weit entfernten Kunden doch recht peinlich, wenn man auf der Anfahrt auf Hausen eine Gesprächspause ankündigen müsse. Die Problematik liegt offenkundig im dünner besiedelten Raum.

Noch ein Ortsvorsteher kennt die Erfahrung. Wenn Winfried Klötzer von Bräunlingen nach Unterbränd fährt, dann wird die Verbindung im Wald schlecht. Erst am Ortseingang wächst der Empfangsbalken wieder. „Klar, es ist die Frage, ob die Leute noch einen Funkmasten wollen“, sagt Klötzer. Umgekehrt stelle sich die Frage, was passiert, wenn in diesem „weißen Fleck“ bei einem Unfall kein Hilferuf möglich wäre. Hinlänglich bekannt ist, dass es in weiten Teilen der Wutachschlucht keinen Handyempfang gibt. Mit diesem Naturerlebnis zu werben, aber die Risiken nicht zu beheben, passe nicht zusammen, fügt Münzer an.

Beim fehlenden Funkmasten in Hausen vor Wald sieht er Versäumnisse der Telekom. Die Stadt wolle durchaus einen Pachtvertrag für einen Standort am Auenberg. Man habe aber wissen wollen, was die Telekom genau installieren möchte und ob weitere Anbieter am Standort mieten. In den Dialog mit dem Anbieter wurde ein Gutachter eingebunden. Seither herrsche Funkstille, bedauert Münzer.

Stimmt nicht, sagt die Telekom-Sprecherin. Die relevanten Daten stünden dem Gutachter seit September 2019 zur Verfügung. Das möge so sein, aber eine konkrete Anfrage mit einer Übersicht zum technischen Vorhaben liege der Stadt nicht vor, sagt Hauptamtsleiter Horst Vetter. Er bringt die in Hausen vor Wald aktive Bürgerinitiative gegen weitere Mobilfunkmasten mit in den Dialog. Das könnte eine Einigung schwieriger machen. Die Telekom stehe es frei, sich bei der Standortsuche an Privatleute zu halten. Fördernd wirke die Stadt etwa beim Wasserturm, auf dem mehrere Antennen installiert sind. „Da sorgen wir für den sicheren Zugang und die Arbeitssicherheit“, sagt Vetter.

Land stellt Liegenschaften zur Verfügung

„Der Ausbau des Mobilfunknetzes stößt vor Ort auf Widerstände in Teilen der Bevölkerung“, sagt Marius Ritter. Der Pressesprecher im Landes-Wirtschaftsministerium sieht nach Aussage der Mobilfunkbetreiber die oft langwierige Standortsuche als Hindernis für einen zügigen Netzausbau. Das Schließen von Mobilfunklöchern obliege den Betreibern, das Land stelle Liegenschaften als Standorte zur Verfügung und knüpfe mitunter Kontakte zwischen Kommunen und Betreibern.

Sechs „weiße Flecken“ im Kreis

Diese wurden 2019 in der bisher letzten Frequenzauktion dazu verpflichtet, bundesweit 500 weiße Flecken zu schließen: 50 liegen, mitunter durch die Topografie bedingt, in Baden-Württemberg, sechs im Schwarzwald-Baar-Kreis und einer davon zwischen Hüfingen und Blumberg. Der Mobilfunkausbau habe, auch mit Blick auf die Digitalisierungsaufgaben der Wirtschaft, eine hohe Bedeutung.

Keine Antworten kamen bis Redaktionsschluss vom Anbieter Telefónica. Er ist besser unter seiner Kernmarke O2 bekannt.